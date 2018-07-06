CHP'nin 24 Haziran'da yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde aday gÃ¶sterdiÄŸi Muharrem Ä°nce, 'CHP'de deÄŸiÅŸim rÃ¼zgarlarÄ± esiyor, kavga yok' dedi.

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki CumhurbaÅŸkanÄ± AdayÄ± Muharrem Ä°nce, memleketi Yalova'ya gelerek, Kubbeli Camii'nde cuma namazÄ± kÄ±ldÄ±. Namaz çÄ±kÄ±ÅŸÄ± basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Ä°nce, partisindeki 'kurultay' tartÄ±ÅŸmasÄ±na iliÅŸkin, "CHP'de deÄŸiÅŸim rüzgarlarÄ± esiyor, kavga yok" diye konuÅŸtu.

ERDOÄžAN'A TEPKÄ°

Yalova'da, cuma namazÄ± çÄ±kÄ±ÅŸÄ± basÄ±n mensuplarÄ±na açÄ±klamalarda bulunan Muharrem Ä°nce, CHP'de deÄŸiÅŸim rüzgarlarÄ±nÄ±n estiÄŸini söyledi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n "terör örgütleri ile CHP arasÄ±nda iliÅŸki olduÄŸuna" yönelik açÄ±klamalarÄ±na tepki gösteren Ä°nce, "Türkiye’yi yöneten ErdoÄŸan. Ä°stihbarat onun elinde, güvenlik güçleri onun elinde, jandarma onun emrinde, polis onun emrinde. Türkiye’yi yönetirken elinde bilgi, belge varsa CHP ile terör örgütleri arasÄ±nda iliÅŸki olduÄŸuna dair, Türkiye’yi yönettiÄŸine göre, istihbarat onun elinde olduÄŸuna göre, elinde bir bilgi, belge varsa bunu açÄ±klamasÄ± lazÄ±m. Bunu açÄ±klamadan konuÅŸuyorsa tarihin en büyük yalancÄ±sÄ± ve iftiracÄ±sÄ± olur. Ben onun iftiracÄ± olduÄŸuna inanÄ±yorum; ama yüreÄŸi varsa elinde bilgisi, belgesi varsa madem CHP ile terör örgütleri arasÄ±nda baÄŸ kuruyor, açÄ±klasÄ±n onlarÄ±. Palavrayla olmaz bu iÅŸ. Buyursun açÄ±klasÄ±n" diye konuÅŸtu.

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'RÜZGARLARIN ÖNÜNE DUVAR ÖRMEMEK LAZIM'

CHP'deki son geliÅŸmeler sorulan Ä°nce, "DeÄŸiÅŸim hararetli bir ÅŸeydir, hoÅŸ bir ÅŸeydir. DeÄŸiÅŸim rüzgarlarÄ± eserse rüzgarlarÄ±n önüne duvar örmemek lazÄ±m. RüzgarlarÄ±n önüne deÄŸirmen kurmak lazÄ±m. Åžu anda CHP'de kavga yok, gürültü yok. CHP'de bir deÄŸiÅŸim rüzgarÄ± esiyor. DeÄŸiÅŸim rüzgarÄ± eserken duvar kurmak yerine deÄŸirmen kurmak, daha mantÄ±klÄ± olur, diye düÅŸünüyorum" dedi.

Gazeteci Ahmet Hakan'Ä±n kendisi hakkÄ±ndaki yazÄ±sÄ± da sorulan Muharrem Ä°nce, "TeÅŸekkür ederim kendisine. Gazeteciler bazen eleÅŸtirirler bazen de döverler. Kendisine teÅŸekkür ediyorum" diye yanÄ±t verdi. (Yalova/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 15:30

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