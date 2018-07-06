TMMOB ve TTB'den Flormar iÅŸÃ§ilerine destek: DireniÅŸ umut oldu

TMMOB ve TTB direniÅŸteki Flormar iÅŸÃ§ilerine destek ziyaretinde bulundu.

Flormar iÅŸçilerinin direniÅŸi 53. günü geride bÄ±raktÄ±. Fabrikada çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n destek verdiÄŸi iÅŸçilere, destek ziyaretleri de sürüyor. Ä°ÅŸçileri bugün TMMOB ve TTB ziyaret etti.

SÄ±k sÄ±k “YaÅŸasÄ±n sÄ±nÄ±f dayanÄ±ÅŸmasÄ±” sloganÄ±nÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ziyarette söz alan TMMOB Ä°stanbul Åžube Sekreteri Cevahir Akçelik, Flormar iÅŸçisinin yalnÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Türkiye’de iki yÄ±ldÄ±r OHAL uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Akçelik, bu büyük engele raÄŸmen iÅŸçilerin direniÅŸlerini sürdürme kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± gösterdiÄŸini söyledi. SendikalÄ± olmanÄ±n Anayasal hak olduÄŸunu anlatan Akçelik, “Bu hak ILO sözleÅŸmelerinde de yazÄ±lÄ±. Ortak mücadeleyle en son arkadaÅŸ içeri girene kadar bu direniÅŸi sürdüreceÄŸiz ve mutlaka kazanacaÄŸÄ±z” dedi. Toplumsal muhalefetin ve çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r darbe aldÄ±ÄŸÄ± bir dönemde yapÄ±lan bu direniÅŸin umut olduÄŸunu ifade eden Akçelik, iÅŸçilere teÅŸekkür etti.

Ä°stanbul Tabip OdasÄ±’ndan PÄ±nar Saip de bir kadÄ±n olarak direniÅŸin yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± söyledi. DireniÅŸi destekleyeceklerini ve ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak için ellerinden geleni yapacaklarÄ±nÄ± söyleyen Sabip, boykot çaÄŸrÄ±larÄ±na atÄ±f yaparak “KadÄ±nlar olarak Flormar ürünlerini kullanmayacaÄŸÄ±z” dedi. (Gebze/EVRENSEL)

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