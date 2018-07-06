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FotoÄŸraf: DHA
68 yaÅŸÄ±ndaki hurdacÄ±, sÃ¶kÃ¼m yaparken yÃ¼ksekten dÃ¼ÅŸerek Ã¶ldÃ¼
06 Temmuz 2018 15:14
TekirdaÄŸ'da kapalÄ± atÃ¶lyede sÃ¶kÃ¼m yaparken bastÄ±ÄŸÄ± eternitin kÄ±rÄ±lmasÄ± sonucu 5 metre yÃ¼kseklikten dÃ¼ÅŸen Mustafa Akbaba (68), hayatÄ±nÄ± kaybetti.
TekirdaÄŸ'da hurdacÄ±lÄ±k yapan 68 yaÅŸÄ±ndaki Mustafa Akbaba, SüleymanpaÅŸa ilçesine baÄŸlÄ± BÄ±yÄ±kali Mahallesi'nde bir süre önce faaliyeti durdurulan bir atölyenin hurdalarÄ±nÄ± satÄ±n aldÄ±.
Akbaba, bugün söküm yaparken, eternitin kÄ±rÄ±lmasÄ± sonucu yaklaÅŸÄ±k 5 metre yükseklikten düÅŸtü.
ÇaÄŸrÄ±lan ambulansla TekirdaÄŸ Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan Akbaba, tüm müdahalelere karÅŸÄ±n kurtarÄ±lamadÄ±. (TekirdaÄŸ/DHA)
Haziranda 149 iÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Ã¶ldÃ¼
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 15:19
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