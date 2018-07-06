KESKâ€™ten enflasyon aÃ§Ä±klamasÄ±: MÄ±zrak Ã§uvala sÄ±ÄŸmÄ±yor

KESK, enflasyonun son 15 yÄ±lÄ±n zirvesine Ã§Ä±kmasÄ± ve seÃ§im Ã¶ncesi ertelenen zamlarÄ±n baÅŸlamasÄ±na iliÅŸkin basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

Hükümetin “Ä°ÅŸçiyi memuru enflasyona ezdirmedik” sözlerine ve gerçeÄŸi yansÄ±tmayan hesaplara raÄŸmen enflasyon son 15 yÄ±lÄ±n zirvesine çÄ±karak yüzde 15,39 olarak açÄ±klandÄ±. KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Aysun Gezen, emekçilerin aldÄ±ÄŸÄ± ücretin yarÄ±sÄ±nÄ± kiraya vermesine raÄŸmen, TÜÄ°K'in enflasyon hesabÄ±nda konut harcamalarÄ±nÄ±n yüzde 14,85 olarak gösterildiÄŸine dikkat çekti. Kamu emekçileri ve emeklilerin maaÅŸlarÄ±nÄ±n da eridiÄŸini belirten Gezen, doÄŸal gaz vb. yeni zamlarÄ±n yolda olduÄŸunu söyledi.

KESK, enflasyonun son 15 yÄ±lÄ±n zirvesine çÄ±kmasÄ± ve seçim öncesi ertelenen zamlarÄ±n baÅŸlamasÄ±na iliÅŸkin kamu emekçilerinin geçim durumunu deÄŸerlendirdi. KESK Genel Merkezi'nde düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda açÄ±klamayÄ± yapan KESK EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Aysun Gezen, enflasyon rakamlarÄ±nÄ±n milyonlarÄ±n yoksullaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyduÄŸunu söyledi. Haziran ayÄ±nda en yüksek artÄ±ÅŸÄ±n alt gelir gruplarÄ± için en önemli kalem olan gÄ±da ve alkolsüz içeceklerde yüzde 5,98 olarak gerçekleÅŸtiÄŸini belirten Gezen, yÄ±llÄ±k enflasyonun yüzde 15,39 olduÄŸunu ve ulaÅŸtÄ±rmada yüzde 24,3, gÄ±da ve alkolsüz içeceklerde yüzde 18,9 olarak gerçekleÅŸtiÄŸini söyledi.

SON ZAMLAR YANSIMADI, YENÄ°LERÄ° YOLDA

TÜÄ°K verilerine de yansÄ±yan olumsuz gidiÅŸatÄ±n deÄŸiÅŸeceÄŸine dair emare olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Gezen “Alkollü içeceklerde iki gün önce yapÄ±lan yüzde 15,5 ÖTV zammÄ±, son bir ay içerisinde kuru soÄŸanda yüzde 84, patateste yüzde 64, havuç ve sivri biberde yüzde 60 oranlarÄ±nda yaÅŸanan zamlar, tütün ürünlerinde vergi oranlarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesi bu enflasyon rakamlarÄ±na yansÄ±mamÄ±ÅŸtÄ±r” dedi. Seçim sürecinde ertelenen pek çok zammÄ±n kapÄ±da olduÄŸuna dikkat çeken Gezen, doÄŸalgaza yapÄ±lmasÄ± planlanan yüzde 20 oranÄ±ndaki zammÄ±n da kamuoyuna yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. Enflayonun artmaya devam edeceÄŸini ve maliyeti artan üreticinin bunu fiyatlara yansÄ±tacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Gezen, “Ya da son dönemde sÄ±kça karÅŸÄ±laÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± üzere ürünün gramajÄ±nÄ±, litresini, paket içindeki adedini düÅŸürerek örtülü zam yapma yolunu seçecektir” dedi.

TÜÄ°K'E GÖRE KÄ°RA, MAAÅžIN YÜZDE 14'Ü!

TÜÄ°K rakamlarÄ±nÄ±n gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Gezen “TÜÄ°K’in kullandÄ±ÄŸÄ± hesaplamaya göre Türkiye’de yaÅŸayan herkesin 2018 yÄ±lÄ±nda gelirinin yüzde 23,03’ünü gÄ±da ve alkolsüz içeceklere, yüzde 14,85’ini konut-kira giderlerine ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kabul edilmekte. Ancak alt gelir gruplarÄ±nÄ±n eline geçen paranÄ±n büyük bölümünün gÄ±da, kira-barÄ±nma ve ulaÅŸÄ±ma giderleri için kullanÄ±lÄ±yor. ÖrneÄŸin maaÅŸÄ±nÄ±z 2 bin 500 lira. Bunun yüzde 40’Ä±nÄ± yani bin lirasÄ±nÄ± kiraya harcÄ±yorsunuz. Ama TÜÄ°K enflasyon hesaplamasÄ±nda Türkiye’de yaÅŸayan herkes gelirinin yüzde 14,85’ini konut-kira’ya harcÄ±yor. Siyasi iktidar yÄ±llardÄ±r ‘Ä°ÅŸçiyi memuru enflasyona ezdirmedik’ nutuklarÄ± atarken iÅŸte bu çarpÄ±k enflasyon rakamlarÄ±nÄ± kullanÄ±yor”.

KAMU EMEKÇÄ°SÄ°NÄ°N 6 AYLIK KAYBI 342 DOLAR

Artan enflasyon ile kamu emekçileri ve emeklilerin maaÅŸlarÄ±nÄ±n yüzde 5.17 eridiÄŸini söyleyen Gezen, maaÅŸlarda enflasyon farkÄ± oranÄ±nda artÄ±ÅŸ yapÄ±lmasÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±r zam anlamÄ±na geldiÄŸini kaydetti. Ocak-Haziran döneminde döviz kurunda yüzde 22.7 oranÄ±nda yaÅŸanan artÄ±ÅŸa dikkat çeken Gezen, kamu emekçisinin maaÅŸÄ±nÄ±n sabit kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve altÄ± aylÄ±k dönemde dolar cinsinden 342 dolar kayÄ±p yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

‘ENFLASYON FARKI ZAM DÄ°YE MÜJDELENÄ°YOR’

MedyanÄ±n kamu emekçilerinin maaÅŸlarÄ±na yansÄ±tÄ±lacak enflasyon farkÄ± haberlerini “Memura çifte zam” ve “Enflasyon zammÄ±” ÅŸeklinde vermesine tepki gösteren Gezen, “Bu haberler gerçek enflasyondan, açlÄ±k ve yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n son 15 yÄ±lda en az dört kat arttÄ±ÄŸÄ±ndan, Türk LirasÄ±nÄ±n deÄŸer kaybÄ±nden, adaletsiz vergi dilimlerinden söz etmemektedir” dedi. En düÅŸük memur maaÅŸÄ± olarak iki çocuklu ve eÅŸi çalÄ±ÅŸmayan bir memurun maaÅŸÄ±nÄ±n esas alÄ±nmasÄ±nÄ±n da aldatmaca olduÄŸunu söyleyen Gezen, eÅŸ ve çocuk yardÄ±mÄ±ndan kaynaklÄ± 375 lira ile asgari geçim indiriminden kaynaklÄ± 75 lira olmak üzere 450 liranÄ±n fazla gösterildiÄŸine dikkat çekti.

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BÄ°RLÄ°KTELÄ°ÄžÄ° BÜYÜTMEKTEN BAÅžKA YOL YOK

Önümüzdeki süreçte yeni sistemle birlikte tüm kamu teÅŸkilatÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸeceÄŸini ve sözleÅŸmeli istihdamÄ±n kalÄ±cÄ± bir hale geleceÄŸini kaydeden Gezen, “Emekçileri Kaybedenler Kulübü’nün abonesi haline getirmeyi hedefleyen, hak arama yollarÄ±mÄ±zÄ± tamamen kapatan bu düzene karÅŸÄ± birleÅŸmediÄŸimiz sürece kaybedeceÄŸimiz açÄ±ktÄ±r. OHAL bir rejim olarak kalÄ±cÄ± hale getirilecek. Bu da bizlere daha fazla mücadele etme ve seçimlerde oluÅŸan birlikteliÄŸi daha da büyütme görevini önümüze koyuyor” dedi.

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4.5 MÄ°LYON BATIK KÄ°ÅžÄ° VAR

Gezen’in paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± verilerden bazÄ±larÄ± ÅŸöyle:

-TÜÄ°K verilerine göre yÄ±llÄ±k enflasyon yüzde 15,39 olurken, altÄ± aylÄ±k dönemde ulaÅŸtÄ±rmada yüzde 24,3, gÄ±da ve alkolsüz içeceklerde yüzde 18,9 enflasyon gerçekleÅŸti.

-TÜÄ°K rakamlarÄ±na göre MayÄ±s ayÄ±nda yüzde 12,64 olan çekirdek enflasyon Haziran ayÄ±nda yüzde 14,6 ile yeni bir rekor kÄ±rdÄ±.

-Yurtiçi Üretici enflasyonu (YÄ°-ÜFE) hiç olmadÄ±ÄŸÄ± kadar arttÄ±. 2016 yÄ±lÄ±nda yüzde 9,94, 2017 yÄ±lÄ±nda yüzde 15,47, 2018 yÄ±lÄ± Haziran ayÄ± itibariyle yüzde 23,71’e yükseldi.

-Merkez BankasÄ± Finansal Ä°stikrar Raporu’na göre, vatandaÅŸlarÄ±n bankalara, finansal kurumlara, TOKÄ° ve varlÄ±k yönetim ÅŸirketlerine 574.6 milyar lira borcu var. Toplam 32 milyon borçludan 3 milyonu borcunu ödeyemediÄŸi için yasal takipte. VarlÄ±k yönetim ÅŸirketlerinin tahsilat yapamadÄ±ÄŸÄ± borçlu sayÄ±sÄ± 1.5 milyon, toplam 4.5 milyon batÄ±k kiÅŸi var.

-KESK-AR 2018 yÄ±lÄ± için dör kiÅŸilik bir ailenin açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± 1.927 lira, yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± ise 5 bin 623. 3 bin lira maaÅŸ alan kamu emekçisi yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±ndan açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±na yaklaÅŸmakta. (Ankara/EVRENSEL)

Haziranda enflasyon 15,39'a Ã§Ä±ktÄ±, zam ÅŸampiyonu soÄŸan oldu

'YÃ¼zde 15 enflasyon varken sÄ±fÄ±r zamla Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± beklemesinler'

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 14:48

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