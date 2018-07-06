Mutfaktaki enflasyon: GÄ±da harcamasÄ± yÃ¼zde 20 arttÄ±

BÄ°SAM'Ä±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± verilere gÃ¶re; dÃ¶rt kiÅŸilik bir ailenin saÄŸlÄ±klÄ± beslenebilmesi iÃ§in, gÃ¼nlÃ¼k 58.57 TL, aylÄ±k 1757 TLâ€™lik harcama yapmasÄ± gerekiyor

BirleÅŸik Metal Ä°ÅŸ SendikasÄ± SÄ±nÄ±f AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi (BÄ°SAM), haziran 2018 dönemi için açlÄ±k ve yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± verilerini açÄ±kladÄ±. Buna göre dört kiÅŸilik bir ailenin saÄŸlÄ±klÄ± bir biçimde beslenebilmesi için, günlük 58.57 TL, aylÄ±k 1757 TL’lik harcama yapmasÄ± gerekiyor.

Buna göre yetiÅŸkin bir kadÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± beslenmesi için yapmasÄ± gereken harcama tutarÄ± 15.08, yetiÅŸkin bir erkeÄŸin 15.55, 10-18 yaÅŸ arasÄ± bir çocuÄŸun 16.57, 4-6 yaÅŸ arasÄ± bir çocuÄŸun ise 11.36 TL.

Dört kiÅŸilik bir ailede her ferdin saÄŸlÄ±klÄ± beslenmesi için almasÄ± gereken gÄ±dalarÄ±n maliyeti yaÅŸa ve ürün grubuna göre farklÄ±lÄ±k gösteriyor. Günlük harcamalarda haziran 2018’de en yüksek maliyet grubunu 15.82 TL ile peynir, çökelek vb. ürünler oluÅŸtururken, bu ürünleri et, tavuk ve balÄ±k 10.93 TL ile takip ediyor. Süt ve yoÄŸurt için yapÄ±lmasÄ± gereken harcama tutarÄ± 7.24 TL, ekmek için yapÄ±lmasÄ± gereken harcama tutarÄ± ise günlük 3.62 TL. KatÄ± yaÄŸ 2.35 TL’lik, sÄ±vÄ± yaÄŸ ise 1.26 TL’lik masraf yapÄ±lmasÄ± gereken ürün gruplarÄ±. SaÄŸlÄ±klÄ± bir beslenme için dört kiÅŸilik bir ailenin sebze ve meyve için ayÄ±rmasÄ± gereken bütçe ise 8.49 TL. Yumurtaya 0.89, Åžeker, bal, reçel ve pekmez için ise 2.69 TL harcama yapÄ±lmasÄ± gerekiyor.

YETÄ°ÅžKÄ°N ERKEK BESLENME MALÄ°YETÄ°: 467 TL!

MayÄ±s 2018’de bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre, saÄŸlÄ±klÄ± beslenmek için yapÄ±lmasÄ± gereken harcama tutarlarÄ± esas alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, ürün gruplarÄ±nÄ±n paylarÄ±nda da deÄŸiÅŸiklik oldu. Buna göre et, yumurta ve kuru baklagil grubu için yapÄ±lmasÄ± gereken harcamalarÄ±n toplam içindeki payÄ± yüzde 27.8’den yüzde 27’ye, süt ve süt ürünlerinin payÄ± yüzde 40.9’dan yüzde 39.4’e düÅŸtü. Buna karÅŸÄ±n meyve ve sebzenin payÄ± yüzde 11.5’ten yüzde 14.5’e yükseldi.

AraÅŸtÄ±rmanÄ±n sonuçlarÄ±na göre saÄŸlÄ±klÄ± beslenmek için yetiÅŸkin bir kadÄ±nÄ±n yapmasÄ± gereken aylÄ±k harcama tutarÄ± 453 TL olurken, bu rakam yetiÅŸkin bir erkek için 467 TL, 10-18 yaÅŸ bir çocuk için 497 TL, 4-6 yaÅŸ bir çocuk için 341 TL oldu. Buna göre 4 kiÅŸilik bir ailenin saÄŸlÄ±klÄ± beslenmesi için yapmasÄ± gereken aylÄ±k gÄ±da harcamasÄ± 1757 TL’yi buldu.

YOKSULLUK SINIRI 6 BÄ°N TL’YÄ° GEÇTÄ°

HESAPLAMAYA göre 4 kiÅŸilik ailenin saÄŸlÄ±klÄ± beslenmek ve insanca yaÅŸayabilmek için yapmasÄ± gereken asgari harcama tutarÄ± ise aylÄ±k 6 bin 77 TL’dir. GeçtiÄŸimiz yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre ise yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± 997 TL, açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ± 289 TL arttÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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