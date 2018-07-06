BasÄ±n Ã¶rgÃ¼tlerinden Åžerife OruÃ§â€™un duruÅŸmasÄ±na Ã§aÄŸrÄ±

BasÄ±n Ã¶rgÃ¼tleri, kapatÄ±lan DÄ°HA'nÄ±n Muhabiri Åžerife OruÃ§'un 9 Temmuz'da Batman'da gÃ¶rÃ¼lecek davasÄ±na Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±.

Batman’da Temmuz 2016’da Muzaffer Tunç ve Emrullah Oruç ile birlikte tutuklanan, kapatÄ±lan DÄ°HA Muhabiri Åžerife Oruç hakkÄ±nda açÄ±lan davanÄ±n duruÅŸmasÄ± 9 Temmuz’da Batman 2’nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülecek. Mezopotamya AjansÄ±na konuÅŸan meslek örgütü temsilcileri Oruç’un duruÅŸmasÄ±na katÄ±lÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Mezopotamya KadÄ±n Gazeteciler Platformu Sözcüsü AyÅŸe Güney, Türkiye’nin basÄ±n özgürlüÄŸü konusunda günden güne geriye gittiÄŸini vurguladÄ±. Gazeteciler hakkÄ±nda açÄ±lan davalarÄ±n “oldubitti”ye getirildiÄŸini ifade eden Güney, “Åžerife Oruç meslektaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n davasÄ±nÄ± takipçisi olmak ve gazeteciliÄŸi, basÄ±n özgürlüÄŸünü savunmak demokrasinin bir hayal deÄŸil yaÅŸanabilir bir sistem olduÄŸunu da topluma göstermek anlamÄ±na gelir” dedi.

AMAÇ KORKUTMA

Özgür Gazeteciler Ä°nisiyatifi (ÖGÄ°) Sözcüsü HakkÄ± Boltan ise, Oruç’un asÄ±lsÄ±z beyanlar ile iki yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir süredir tutuklu olduÄŸunu belirterek, ÅŸöyle konuÅŸtu: “Ä°ktidarÄ±n bu politikayÄ± yürütmesinin nedenleri vardÄ±r. Gazetecileri uzun bir süre gözaltÄ±na alarak veya tutuklayarak meslektaÅŸlarÄ± korkutma amacÄ± yürütülmektedir. Birçok gazetecilik örgütü yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporlarla Türkiye’nin basÄ±n özgürlüÄŸünde geldiÄŸi noktayÄ± gözler önüne seriyor. Ä°ktidarÄ±n hukuk dÄ±ÅŸÄ± politikalarÄ± bugün tüm dünya tarafÄ±ndan kabul görmüyor. Biz elimizden geldiÄŸince bu hukuksuzluklarÄ± gündeme getirmeye devam edeceÄŸiz.”

DELÄ°LSÄ°Z Ä°DDÄ°ANAMELER

DÄ°SK BasÄ±n-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Faruk Eren, mesleÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± için bu ülkede haksÄ±z yere tutuklanan onlarca gazeteciden birinin de Oruç olduÄŸunu dile getirdi. Eren, “DayanaksÄ±z iddianameler, olmayan deliller ve ÅŸaibeli tanÄ±klÄ±klarla tutuklu. Zaten sorunlu bir alan olan gazetecilik OHAL koÅŸullarÄ±nda tamamen boÄŸulmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Bu açÄ±lan davalar, haksÄ±z tutuklamalar, kapatÄ±lan, el konulan yayÄ±n organlarÄ±, haber ajanslarÄ±yla yapÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Åžerife Oruç’un ve tüm tutuklu gazetecilerin derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz” dedi. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 14:08

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