SavcÄ±dan gazetecinin beraatine itiraz: GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Ã§ekmiÅŸse Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesidir

2014'te askerlerin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸte Ã¶len Mehdin TaÅŸkÄ±n iÃ§in yapÄ±lan eylemi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyen DÄ°HA Muhabiri Ramazan AkoÄŸul'un beraatine itiraz edildi.

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilçesinde 2014 yÄ±lÄ±nda askerlerin ateÅŸ açmasÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Mehdin TaÅŸkÄ±n’a iliÅŸkin yapÄ±lan protesto eyleminde bir grubun Dicle-Hani kara yolunu trafiÄŸe kapatmasÄ±nÄ± görüntüleyen Gazeteci Ramazan AkoÄŸul’un beraatine savcÄ± itiraz etti. SavcÄ± AkoÄŸul’un görüntü çekmesine müdahale edilmemesini “örgüt üyeliÄŸi” için delil gösterdi.

DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n “yol kapatma eylemi” ile ilgili baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma kapsamÄ±nda aralarÄ±nda kapatÄ±lan DÄ°HA Muhabiri Ramazan AkoÄŸul’un da bulunduÄŸu 7 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Mahkemeye çÄ±karÄ±lan 5 kiÅŸi tutuklanÄ±rken, Gazeteci Ramazan AkoÄŸul ile birlikte bir kiÅŸi daha serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. 7 kiÅŸi hakkÄ±nda açÄ±lan davanÄ±n DiyarbakÄ±r 4’üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde 14 Nisan 2016’da görülen ilk duruÅŸmasÄ±nda tüm tutuklular tahliye edilirken, davanÄ±n esasÄ± hakkÄ±nda mütalaasÄ±nÄ± açÄ±klayan duruÅŸma savcÄ±sÄ±, 7 kiÅŸi hakkÄ±nda beraat kararÄ± verilmesini talep etti. DÄ°HA Muhabiri Ramazan AkoÄŸul’un ise örgüt ile “organik baÄŸ” kurduÄŸunu savunan savcÄ±, 15 yÄ±la kadar hapis istemiyle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. DavayÄ± karara baÄŸlayan mahkeme, tüm sanÄ±klarÄ±n beraatine kararÄ± verdi. DuruÅŸma savcÄ±sÄ±, yasaya ve usule aykÄ±rÄ± olduÄŸunu ileri sürdüÄŸü beraat kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için Antep Bölge Adliye Mahkemesine istinaf talebinde bulundu. SavcÄ± istinaf dilekçesinde, yol kesme eylemi yapan örgüt üyeleri tarafÄ±ndan hiçbir müdahale olmamasÄ± gözetildiÄŸinde Gazeteci AkoÄŸul’un örgüt üyeleriyle “güven iliÅŸkisinin” oluÅŸtuÄŸunu ileri sürerek, AkoÄŸul’un örgütün hiyerarÅŸik yapÄ±sÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda “Örgüte üye olma” suçundan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. (DiyarbakÄ±r/MA)

Mehdin TaÅŸkÄ±n\'Ä± on binler uÄŸurladÄ±

Mehdin TaÅŸkÄ±n devlet ÅŸiddetiyle 2 yaÅŸÄ±nda tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 14:00

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