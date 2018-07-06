TTB: Ã‡ocuk istismarÄ±nda Ã¶ncelik, Ã¶nleyici hizmetlere verilmeliÂ 

EylÃ¼l ve Leyla'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ Ã¼zerine TÃ¼rk Tabipleri BirliÄŸi (TTB) aÃ§Ä±klama yaptÄ±: CezalandÄ±rma en son konuÅŸulmasÄ± gereken konu, Ã¶nce Ã¶nlem.

Artan çocuk kayÄ±plarÄ± ve çocuk istismarÄ±na iliÅŸkin TTB tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, tüm önceliÄŸin önleyici hizmetlere verilmesi gerektiÄŸi belirtildi.

‘Ä°DAM VE HADIM DEÄžÄ°L, ÖNLEYÄ°CÄ° HÄ°ZMET’

Türk Tabipleri BirliÄŸi (TTB), Eylül ve Leyla’nÄ±n ölümünün ardÄ±ndan yeniden gündeme gelen çocuk istismarÄ±, idam ve hadÄ±m tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi. TTB Genel Merkezi’nde gerçekleÅŸtirilen açÄ±klamayÄ±, TTB Merkez Konseyi BaÅŸkanÄ± Sinan AdÄ±yaman okudu.

AdÄ±yaman, çocuklarÄ±n bedensel, ruhsal ve sosyal olarak toplumun en korumasÄ±z grubunu oluÅŸturduÄŸunu ve çocuklara yönelik suçlardaki artÄ±ÅŸÄ±n toplumsal olarak kaygÄ± duyulmasÄ± gereken bir durum olduÄŸunu söyledi. Hekimler olarak bu toplumsal yaralardan etkilenen çocuklarÄ±n ve tüm toplumun iyileÅŸtirilmesinden yükümlü olduklarÄ±nÄ± ifade eden AdÄ±yaman, çocuklarÄ±nÄ± koruyamayan bir toplumun saÄŸlÄ±ÄŸÄ±ndan söz edilemeyeceÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi.

8 YILDA 26 BÄ°N 168 ÇOCUK KAYBOLDU

AdÄ±yaman, TÜÄ°K verilerine göre 2008-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 15 bin 399’u kÄ±z çocuÄŸu olmak üzere 26 bin 168 çocuÄŸun kaybolduÄŸuna dikkat çekti. YalnÄ±zca geçtiÄŸimiz bir yÄ±l içerisinde 1600 Suriyeli çocuÄŸun kaybolduÄŸunu belirten AdÄ±yaman, kaybolan çocuk sayÄ±sÄ±nÄ±n son günlerde hepten artÄ±ÅŸ gösterdiÄŸine deÄŸindi. AdÄ±yaman, sorunun büyüklüÄŸü ve yakÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n “kusursuz sorumluluk ilkesi” uyarÄ±nca devletin ve ilgili kurumlarÄ±n yetersizliklerini gösterdiÄŸini ifade ederek sorunun acilen çözümü için bu sorumluluÄŸun kabul edilerek gerekli önlemlerin alÄ±nmasÄ± ve düzenlemelerin yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

‘CEZALANDIRMA EN SON KONUÅžULACAK KONU OLMALI’

Toplumsal sorumluluk ve görevlerin yerine getirilmemesinden kaynaklanan bireysel iÅŸlenmiÅŸ suçlarÄ±n, ihlallerin ve cezalandÄ±rma yöntemlerinin en son konuÅŸulmasÄ± gereken konular olduÄŸunu vurgulayan AdÄ±yaman, idam ve hadÄ±m tartÄ±ÅŸmalarÄ±na da tepki gösterdi. AdÄ±yaman, devletin öncelikli görevinin çocuk kayÄ±plarÄ±nÄ±n önlenmesi, bu konuda aile, okul ve toplumun tüm kesimlerinde güçlü bir koruyucu bilincin geliÅŸtirilmesi ve bu tablolarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda çocuÄŸun en kÄ±sa sürede bulunmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak uygulamalarÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± olduÄŸunu belirterek bu konudaki çalÄ±ÅŸmalara yoÄŸunlaÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Ä°dam ve hadÄ±m tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n çocuk istismarÄ± sorununu çözemeyeceÄŸinin altÄ±nÄ± çizen AdÄ±yaman, bu gibi yöntemlerin yapÄ±sal mekanizmalar oluÅŸturmakla sorumlu olan devlet yöneticilerinin toplumun öfkesini kendilerinden uzaklaÅŸtÄ±rma amaçlÄ± olduÄŸunu ve baÅŸka düzeyde insan hakkÄ± ihlallerine yol açacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. AdÄ±yaman taleplerini ÅŸöyle sÄ±raladÄ±:

Çocuk yaÅŸta evliliÄŸe olanak tanÄ±yan yasalar kaldÄ±rÄ±lmalÄ±, çocuk yaÅŸta evliliÄŸi savunan ve gerçekleÅŸtirenler cezalandÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r.

Tüm çocuklarÄ±n eÄŸitim sistemine ulaÅŸÄ±mÄ± saÄŸlanmalÄ±, ergenlerin cinsel eÄŸitimi zorunlu ders olmalÄ±dÄ±r.

ÇocuÄŸun evden ayrÄ±lmasÄ±na neden olan ÅŸiddet, zorla çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lma ve diÄŸer kötü uygulamalar ortadan kaldÄ±rÄ±lmalÄ±, ÅŸiddet uygulayanlar yaÅŸam ortamÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r.

Bütün öncelik, önleyici hizmetlere verilmelidir. ÇocuÄŸu merkeze koyan bir toplumsal anlayÄ±ÅŸ ve riskleri önceden fark edip bunlarÄ± ortadan kaldÄ±rmaya yönelen sistemler kurulmalÄ±dÄ±r. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 13:53

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