Ä°HD: Ã‡akÄ±cÄ±â€™nÄ±n olanaklarÄ± herkese saÄŸlanmalÄ±

Ä°HD Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± GÃ¼lseren Yoleri: Ã‡akÄ±cÄ±â€™ya saÄŸlanan olanaklarÄ±n pek Ã§ok hasta mahpusa saÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ± ortada.

Organize suç örgütü lideri Alaattin ÇakÄ±cÄ±’ya verilen sÄ±nÄ±rsÄ±z ziyaretçi raporuna iliÅŸkin konuÅŸan Ä°HD Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± Gülseren Yoleri, “ÇakÄ±cÄ±’ya saÄŸlanan bu olanak tüm hasta tutsaklara saÄŸlanmalÄ±dÄ±r” dedi.

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± Gülseren Yoleri, Organize Suç Örgütü Lideri Alaattin ÇakÄ±cÄ±’ya KÄ±rÄ±kkale Yüksek Ä°htisas Hastanesinden verilen süresiz saÄŸlÄ±k kurulu raporunu deÄŸerlendirdi. Cezaevlerinde durumu aÄŸÄ±r hasta tutuklu sayÄ±sÄ±nÄ±n 400’ü geçtiÄŸini, hasta tutuklu sayÄ±sÄ±nÄ±n ise 1000’i aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Yoleri, ÇakÄ±cÄ±’ya tanÄ±nan haklarÄ±n diÄŸer tutuklulara tanÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. TutuklularÄ±n tedavi hakkÄ±nÄ±n engellendiÄŸine dikkat çeken Yoleri, “Hastaneye sevkler engelleniyor. Kampüs tipi hastanelerde kampüs içindeki hastanelerin yetersiz olmasÄ±na raÄŸmen diÄŸer hastanelere sevk edilmeden mahpuslarÄ±n bu hastanelerde tedaviye zorlandÄ±ÄŸÄ± durumlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. TÄ±bbi gereklilik olarak serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± gereken hatta bu konuda adli tÄ±p raporu olan hastalarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± çok örnek söz konusudur. Hastanede tutulan aÄŸÄ±r hastalarÄ±n refakatçi bulundurmasÄ± gereken koÅŸullarda yalnÄ±z baÅŸÄ±na tutulduÄŸuna dair pek çok baÅŸvuru alÄ±yoruz. Bu yüzden hapishanelerde saÄŸlÄ±k denildiÄŸinde bu açÄ±lardan deÄŸerlendirilmesi önemlidir” dedi.

‘MHP ÇAKICI’YA AYRICALIK VERDÄ°’

Alaattin ÇakÄ±cÄ±’ya verilen raporun çok boyutlu deÄŸerlendirilmesi gerektiÄŸini sözlerine ekleyen Yoleri, “ÇakÄ±cÄ±’ya verilen ve doÄŸruluÄŸu tartÄ±ÅŸmalÄ± bir rapordan söz ediyoruz. TTB’nin bu rapora iliÅŸkin bir açÄ±klamasÄ± oldu. Rapor ‘TÄ±bbi deÄŸerlendirmelerden uzak ve yetersiz’ dolayÄ±sÄ±yla da ‘bir rapor olarak deÄŸerlendirilemez’ dendi. Yani ÇakÄ±cÄ±’ya gerçekten bir ayrÄ±calÄ±k yapÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ± ve bunu ÅŸekline uydurmaya bile çalÄ±ÅŸmayan bir zihniyetten söz ediyoruz. Seçimlerden evvel MHP Genel BaÅŸkanÄ±nÄ±n ÇakÄ±cÄ±’nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin bir talebi vardÄ±. Bu talebin karÅŸÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ± ama buna karÅŸÄ± böyle bir ayrÄ±calÄ±k yaratÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n göstergesidir” diye belirtti.

‘ÇAKICI’YA SAÄžLANAN OLANAK DÄ°ÄžER TUTUKLULARA VERÄ°LMÄ°YOR’

Yoleri, ÇakÄ±cÄ±’ya verilen raporda iddia edildiÄŸi gibi hasta ise diÄŸer tutuklulara saÄŸlanmasÄ± gereken olanaklarÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizerek, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Olaya buradan bakarsak eÄŸer her bir mahpusun yani kim olduÄŸundan baÄŸÄ±msÄ±z tedavi hakkÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸi, saÄŸlÄ±ÄŸa eriÅŸiminin saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸi ve ilaç kadar moral ve destekten yararlanmasÄ± için gerekli olanaklarÄ±n saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸini söyleyebiliriz. Yani ÇakÄ±cÄ± ya da bir baÅŸkasÄ± çok da önemli deÄŸil. AyrÄ±mcÄ±lÄ±k içermemiÅŸ tüm bu imkanlarÄ±n bütün hasta mahpuslar için saÄŸlanÄ±yor olmasÄ± gerekir. Ancak bugün ÇakÄ±cÄ±’ya saÄŸlanan bu olanaklarÄ±n, derneÄŸimize yapÄ±lan baÅŸvurulardan da net olarak görüyoruz ki ölüm sÄ±nÄ±rÄ±ndaki pek çok hasta mahpusa saÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ± ortadadÄ±r. ÇakÄ±cÄ±’ya saÄŸlanan bu olanak tüm hasta tutsaklara saÄŸlanmalÄ±dÄ±r.” (Ä°stanbul/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 13:53

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