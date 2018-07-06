AYM: VarsayÄ±ma dayalÄ± ceza verilemez

Anayasa Mahkemesi: Kabahatin iÅŸlendiÄŸine iliÅŸkin olarak mahkemece yapÄ±lan varsayÄ±mÄ±n aksinin ispatÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir.

Anayasa Mahkemesi (AYM), bir ÅŸirkete kiraya verdiÄŸi aracÄ±n ÅŸirket tarafÄ±ndan sürücü belgesi olmayan birine kiralamasÄ± sonucu ceza alan vatandaÅŸÄ±n baÅŸvurusunu karara baÄŸladÄ±. AYM, “Masumiyet karinesi ihlal edildi” dedi.

Taner Koyuncu, kendisine ait olan bir aracÄ± kiralama ÅŸirketine kiralamÄ±ÅŸtÄ±. Söz konusu araç daha sonra ÅŸirket tarafÄ±ndan üçüncü bir kiÅŸiye kiraya verilmiÅŸti. KiracÄ± da bahse konu aracÄ±, sürücü belgesi olmayan baÅŸka bir ÅŸahsÄ±n sürmesine izin verdi. Bunun üzerine aracÄ±n sürücü belgesiz kiÅŸilerce sürülmesine izin verildiÄŸi iddiasÄ±yla araç sahibine de tescil plakasÄ± üzerinden idari para cezasÄ± kesildi. CezanÄ±n iptal edilmesi istemiyle hâkimliÄŸe yapÄ±lan baÅŸvuru reddedildi. Bunun üzerine AYM’ye bireysel baÅŸvuruda bulunan Koyuncu, sadece malik olma sÄ±fatÄ± gözetilip diÄŸer unsurlar dikkate alÄ±nmadan verilen ceza nedeniyle masumiyet karinesinin ihlal edildiÄŸini söyledi.

‘MASUMÄ°YET KARÄ°NESÄ° Ä°HLAL EDÄ°LDÄ°’

Konuyla ilgili kararÄ±nÄ± açÄ±klayan AYM, Anayasa’nÄ±n 36. ve 38. maddelerinde güvence altÄ±na alÄ±nan masumiyet karinesinin ihlal edildiÄŸine hükmetti. AYM kararÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verildi: “BaÅŸvuruya konu olaydaki kabahatin oluÅŸmasÄ± için aracÄ±n sürücü belgesiz kiÅŸilerce sürülmesine izin verilmesi gerekir. Araç sahibinin kastÄ±nÄ±n bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±, aracÄ±n sürücü belgesiz kiÅŸilerce sürülmesine bilerek izin verilip verilmediÄŸi deÄŸerlendirilmemiÅŸ; bu konuda bir tespit yapÄ±lmamÄ±ÅŸ; karineden yararlanÄ±larak sonuca ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Kabahatin iÅŸlendiÄŸine iliÅŸkin olarak mahkemece yapÄ±lan varsayÄ±mÄ±n aksinin ispatÄ± mümkün deÄŸildir. BaÅŸvurucunun yöneltilen fiille ilgili savunma ve bunun aksini ispat bakÄ±mÄ±ndan yaptÄ±rÄ±mÄ± uygulayan idare ile arasÄ±nda önemli bir dezavantaj oluÅŸtuÄŸu ve böylelikle kullanÄ±lan varsayÄ±mÄ±n masumiyet karinesini ihlal eder boyuta ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 13:29

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