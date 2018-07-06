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GÃœNDEM Ã–ZEL - 6 TEMMUZ 2017 LGS tercihleri nasÄ±l yapÄ±lmalÄ±, nelere dikkat edilmeli?
LGS tercihleri baÅŸladÄ±. Peki Ã¶ÄŸrenci ve veliler tercihlerini nasÄ±l yapacak, tercih yaparken nelere dikkat etmeli?
LGS tercihleri baÅŸladÄ±. Peki öÄŸrenci ve veliler tercihlerini nasÄ±l yapacak, tercih yaparken nelere dikkat etmeli? EÄŸitim Sen Ä°stanbul 4 No'lu Åžube BaÅŸkanÄ± Ä°zzet Ä°ldeÅŸ ile LGS tercihlerine iliÅŸkin detaylarÄ± konuÅŸuyoruz. (EVRENSEL WEB TV)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 16:19
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