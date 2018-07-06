    • GÃœNDEM Ã–ZEL - 6 TEMMUZ 2017
    LGS tercihleri nasÄ±l yapÄ±lmalÄ±, nelere dikkat edilmeli?

    LGS tercihleri baÅŸladÄ±. Peki Ã¶ÄŸrenci ve veliler tercihlerini nasÄ±l yapacak, tercih yaparken nelere dikkat etmeli?

    06 Temmuz 2018 14:52

    LGS tercihleri baÅŸladÄ±. Peki öÄŸrenci ve veliler tercihlerini nasÄ±l yapacak, tercih yaparken nelere dikkat etmeli? EÄŸitim Sen Ä°stanbul 4 No'lu Åžube BaÅŸkanÄ± Ä°zzet Ä°ldeÅŸ ile LGS tercihlerine iliÅŸkin detaylarÄ± konuÅŸuyoruz. (EVRENSEL WEB TV)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 16:19
    www.evrensel.net