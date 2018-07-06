Ä°sveÃ§â€™te â€˜PolitikacÄ±lar HaftasÄ±â€™nda Nazi provokasyonu

Ä°sveÃ§â€™in Gotland AdasÄ±â€™ndaki 'PolitikacÄ±lar HaftasÄ±â€™nda Ä±rkÃ§Ä± NMR, taraftarlarÄ±na provokasyon yarÄ±ÅŸÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±! Kazananlara Ã¶dÃ¼l verilecek.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Ä°sveç’in Gotland AdasÄ±’nda pazartesi günü baÅŸlayan ‘PolitikacÄ±lar HaftasÄ±’nda Ä±rkçÄ± ve Nazi Kuzey DireniÅŸ Hareketi, (NMR) siyasi parti ve kitle örgütlerinin organize ettikleri toplantÄ± ve seminerleri provoke etmek için azami çaba gösteriyor.

NMR’nin hedefi Ä±rkçÄ± ve faÅŸist düÅŸüncelerini yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmak, olaylarÄ±n çÄ±kmasÄ±na yol açarak medyada daha fazla yer almak. Böylelikle taraftar ve sempatizanlarÄ±na güçlü oduÄŸu mesajÄ±nÄ± vermeyi amaçlÄ±yor.

IRKÇILAR YARIÅžIYOR!

Polis, NMR’nin politikacÄ±lar haftasÄ±nda stant açma ve haftanÄ±n üç günü gösteri yapma taleplerini kabul etti. Bununla yetinmeyen NMR, üye ve taraftarlarÄ±nÄ± seferber etmek ve aktifleÅŸtirmek için yarÄ±ÅŸlar düzenledi.

TaraftarlarÄ±na “Hain” olarak nitelediÄŸi parti ve kitle örgütlerinin toplantÄ±larÄ±na gitmeleri film ve fotoÄŸraf çekmeleri, bayrak ve amblemlerini yakmalarÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. “VatandaÅŸ GazeteciliÄŸi” yapmalarÄ±nÄ±, politikacÄ±, gazeteci ve kitle örgütlerinin temsilcilerine provokatif sorular yöneltmelerini istedi.

NMR yöneticileri, daha sonra taraftarlarÄ±nÄ±n giriÅŸimlerini deÄŸerlendirecek ve ‘en baÅŸarÄ±larÄ±na’ ödüller verecek.

PerÅŸembe günü öÄŸleden sonra NMR, Ä°sveç-Ä°srail Dostluk DerneÄŸi’nin çadÄ±rÄ± önünde bir pankart açtÄ±. PankartÄ± kaldÄ±rmalarÄ±nÄ± isteyen Christina Toledano Asbrik adÄ±ndaki kadÄ±n Nazilerin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±.

NMR’nin yanÄ± sÄ±ra diÄŸer Ä±rkçÄ± ve Nazi gruplar da ‘PolitikacÄ±lar HaftasÄ±’na katÄ±lÄ±yor. YabancÄ± düÅŸmanÄ± Ä°sveç DemokratlarÄ±’ndan kopan ve Ä°sveç Ä°çin Alternatif adlÄ± partiyi kuran Ä±rkçÄ±lar ve Özgür Ä°sveç adlÄ± Ä±rkçÄ± gruplar da bir dizi etkinlik örgütlüyor.

MNR ve diÄŸer Ä±rkçÄ± gruplarÄ±n etkinlikler yapmalarÄ± ve provokasyon giriÅŸimleri tepki ve gösterilere yol açÄ±yor.

LGBT’lerin haklarÄ±nÄ± savunan RFSL’in gençlik örgütü, kendi çadÄ±rlarÄ±na yakÄ±n bir yerde NMR’nin stant açmasÄ±na izin verilmesini protesto etmek için etkinliklerden çekildi. Birçok politikacÄ± da, Ä±rkçÄ±larÄ± protesto etmek için etkinliÄŸin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Gotland AdasÄ±’nÄ± terk etti.

BaÅŸta sendikalar olmak üzere siyasi parti ve kitle örgütü kuruluÅŸlarÄ± ise, NMR ve Nazizmi protesto etmek için deÄŸiÅŸik etkinlikler düzenliyor.

AkÅŸam saatlerinde Nazizmi ve Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸÄ± protesto etmek için RSFL, binlerce kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir gösteri yaptÄ±. GökkuÅŸaÄŸÄ± renklerinin hakim olduÄŸu yürüyüÅŸe aynÄ± zamanda EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± görevini yürüten Çevre Partisi YeÅŸiller EÅŸ BaÅŸkanÄ± Gustav Fridolin, Liberal Parti lideri Jan Björklund ve Geminist Ä°nisiyatif EÅŸ BaÅŸkanÄ± Gudrun Schyman da katÄ±ldÄ±.

Mevcut yasalarÄ±n Nazilerin etkinliklerini engellemeye yetmediÄŸini söyleyen Fridolin, Ä±rkçÄ± ve Nazi gruplarÄ±n RFSL veya sinagoglarÄ±n yakÄ±nlarÄ±nda eylem ve etkinlikler yaparak insanlarÄ± korkuttuklarÄ±nÄ± ve özgürlüklerini kÄ±sÄ±tladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Ä°sveÃ§'te Nazilerden 1 MayÄ±s'ta provokasyon

Ä°sveÃ§â€™te yeni kurulan Ä±rkÃ§Ä± parti AfS seÃ§imlere hazÄ±rlanÄ±yor

â€˜Ä°sveÃ§'te Nazi hareketi Trumpâ€™la birlikte yÃ¼kseldiâ€™

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 13:04

www.evrensel.net