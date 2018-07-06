Trabzon ve Hopaâ€™da â€˜Ã§ocuklara ÅŸiddet ve istismarâ€™ protesto edildi

Trabzon ve Artvinâ€™in Hopa ilÃ§esinde, Ã§ocuklara yÃ¶nelik ÅŸiddet ve istismar olaylarÄ± dÃ¼zenlenen yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ ve basÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ± ile protesto edildi.

Artvin'in Hopa ilçesinde Sosyalist KadÄ±n Meclisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) CHP, Halkevleri, ÖDP ve HDP’li kadÄ±nlar çocuklara yönelik ÅŸiddet ve istismar olaylarÄ±nÄ± protesto etti. Hopa Belediye ParkÄ±nda toplanan kadÄ±nlar Ä°nönü Caddesi üzerinden baÅŸlattÄ±klarÄ± yürüyüÅŸleri DumlupÄ±nar Caddesi üzerinden devam ettirerek Hopa Cumhuriyet meydanÄ±nda sonlandÄ±rdÄ±.

‘Ä°stismara susma, Hesap sor’ pankartÄ± açan kadÄ±nlar adÄ±na konuÅŸan Sevcan Altunkaya, her gün bir çocuÄŸun cinsel istismara uÄŸrayarak öldürüldüÄŸü bir ülkede yaÅŸamaktan utanç ve öfke duyduklarÄ±nÄ± belirterek “ÇocuklarÄ± koruyamayan adaletsizlikten, hukuksuzluktan utanç ve öfke duyuyoruz. Ä°stismara uÄŸrayan ve katledilen Leyla ve Eylül ile tüm çocuklarÄ±mÄ±z için herkesi ses çÄ±karmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. ÇocuklarÄ±n düÅŸlerini karanlÄ±ÄŸa teslim etmeyeceÄŸiz. Onlar bizim karanlÄ±klar giyip sessizce ölmemizi istiyorlar. Teslim olmayacaÄŸÄ±z, hesap soracaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu.

'ARTIK ÇOCUKLAR Ä°STÄ°SMARA UÄžRAMASIN'

Trabzon’da, Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu üyeleri Uzun Sokak’ta toplandÄ±, ‘Çocuk istismarÄ±na son’, ‘Ä°stismarÄ± aklatmayacaÄŸÄ±z’ ve ‘Tecavüze dur de’ yazÄ±lÄ± dövizlerle Atatürk AlanÄ±’na yürüdü. Kortejin önünde yürüyen çocuklar da ‘Çocuklar ölmesin resim de yapabilsin’ yazÄ±lÄ± pankart taÅŸÄ±dÄ±. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya’nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda konuÅŸan Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu üyesi Åžerife UyanÄ±k, çocuklarÄ±n güvenli bir ülkede, güvenli bir gelecek teminatÄ±yla yaÅŸamasÄ± gerekliliÄŸini ifade etti. UyanÄ±k, “Yine iki çocuÄŸumuzun kaçÄ±rÄ±lmasÄ±, istismara uÄŸramasÄ±, öldürülmesi haberiyle içimiz acÄ±dÄ±, kahrolduk, öfkelendik. Leyla ve Eylül ikisi de çocuk, ikisi de tüm çocuklar gibi korunmasÄ± ve haklarÄ± gözetilmesi gereken çocuklarÄ±mÄ±z. ArtÄ±k yeter! Hiçbir çocuk hiçbir ÅŸekilde istismara uÄŸramasÄ±n” açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan eylem de sona erdi. (HABER MERKEZÄ°)

Ã‡ocuk istismarÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerileri

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 12:42

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