â€˜Ã‡ocuklara ÅŸiddet ve istismarâ€™ birÃ§ok yerde protesto edildi

Trabzon ve Artvinâ€™in Hopa ilÃ§esinde, Ã§ocuklara yÃ¶nelik ÅŸiddet ve istismar olaylarÄ± dÃ¼zenlenen yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ ve basÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ± ile protesto edildi.

Artvin'in Hopa ilçesinde Sosyalist KadÄ±n Meclisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) CHP, Halkevleri, ÖDP ve HDP’li kadÄ±nlar çocuklara yönelik ÅŸiddet ve istismar olaylarÄ±nÄ± protesto etti. Hopa Belediye ParkÄ±nda toplanan kadÄ±nlar Ä°nönü Caddesi üzerinden baÅŸlattÄ±klarÄ± yürüyüÅŸleri DumlupÄ±nar Caddesi üzerinden devam ettirerek Hopa Cumhuriyet meydanÄ±nda sonlandÄ±rdÄ±.

‘Ä°stismara susma, Hesap sor’ pankartÄ± açan kadÄ±nlar adÄ±na konuÅŸan Sevcan Altunkaya, her gün bir çocuÄŸun cinsel istismara uÄŸrayarak öldürüldüÄŸü bir ülkede yaÅŸamaktan utanç ve öfke duyduklarÄ±nÄ± belirterek “ÇocuklarÄ± koruyamayan adaletsizlikten, hukuksuzluktan utanç ve öfke duyuyoruz. Ä°stismara uÄŸrayan ve katledilen Leyla ve Eylül ile tüm çocuklarÄ±mÄ±z için herkesi ses çÄ±karmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. ÇocuklarÄ±n düÅŸlerini karanlÄ±ÄŸa teslim etmeyeceÄŸiz. Onlar bizim karanlÄ±klar giyip sessizce ölmemizi istiyorlar. Teslim olmayacaÄŸÄ±z, hesap soracaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu.

'ARTIK ÇOCUKLAR Ä°STÄ°SMARA UÄžRAMASIN'

Trabzon’da, Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu üyeleri Uzun Sokak’ta toplandÄ±, ‘Çocuk istismarÄ±na son’, ‘Ä°stismarÄ± aklatmayacaÄŸÄ±z’ ve ‘Tecavüze dur de’ yazÄ±lÄ± dövizlerle Atatürk AlanÄ±’na yürüdü. Kortejin önünde yürüyen çocuklar da ‘Çocuklar ölmesin resim de yapabilsin’ yazÄ±lÄ± pankart taÅŸÄ±dÄ±. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya’nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda konuÅŸan Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu üyesi Åžerife UyanÄ±k, çocuklarÄ±n güvenli bir ülkede, güvenli bir gelecek teminatÄ±yla yaÅŸamasÄ± gerekliliÄŸini ifade etti. UyanÄ±k, “Yine iki çocuÄŸumuzun kaçÄ±rÄ±lmasÄ±, istismara uÄŸramasÄ±, öldürülmesi haberiyle içimiz acÄ±dÄ±, kahrolduk, öfkelendik. Leyla ve Eylül ikisi de çocuk, ikisi de tüm çocuklar gibi korunmasÄ± ve haklarÄ± gözetilmesi gereken çocuklarÄ±mÄ±z. ArtÄ±k yeter! Hiçbir çocuk hiçbir ÅŸekilde istismara uÄŸramasÄ±n” açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan eylem de sona erdi.

ANKARA-BATIKENT

FotoÄŸraf: Evrensel

ADANA

FotoÄŸraf: Evrensel

GeçtiÄŸimiz günlerde katledilen Leyla ve Eylül ile tekrar gündeme gelen çocuk istismarÄ±nÄ± protesto etmek amacÄ±yla BatÄ±kent HalkÄ± sokaktaydÄ±.

“Çocuk Ä°stismarÄ± HastalÄ±k DeÄŸil , Suçtur” diyen BatÄ±kent HalkÄ±’nÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ± ile yaklaÅŸÄ±k 400 kiÅŸi BatÄ±kent Metro çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda buluÅŸtu. Siyah balonlar ve dövizlerle bir araya gelen kitle BatÄ±kent Meydan’a doÄŸru yürüdü. YürüyüÅŸ esnasÄ±nda güzergahtaki evlerden çok sayÄ±da destek ve katÄ±lÄ±m oldu.

Adana’da KESK ve kadÄ±n muhtarlar iki ayrÄ± açÄ±klama yaptÄ±. EÄŸitim Sen Adana Åžube binasÄ±nda KESK Adana Åžubeler Platformu’nun yaptÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda artarak devam eden ÅŸiddetin toplumsal bir sorun haline geldiÄŸine dikkat çekilerek önleyici tedbirler alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸi ifade edildi.

'CÄ°NSEL EDÄ°M DEÄžÄ°L, ÅžÄ°DDET EYLEMLERÄ° OLARAK GÖRÜLMELÄ°'

TÜÄ°K verilerine göre 2008-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 104 bin 531 çocuÄŸun kaybolduÄŸunu ifade eden KESK Adana Åžubeler Platformu dönem sözcüsü Seçil Sönmez, “KadÄ±na ve çocuÄŸa yönelik cinsel istismar ve ÅŸiddet vakalarÄ± son 16 yÄ±lda artarak devam eden toplumsal bir sorun haline gelmiÅŸtir. Bu suçlar cinsel edim deÄŸil ÅŸiddet eylemleridir. Çocuk yaÅŸta evliliklere izin verildi. 4+4+4 eÄŸitim sistemine geçildi. ‘Bir kereden bir ÅŸey olmaz’ denildi. Diyanetin ve iktidar tarafÄ±ndan itibar gösterilen dini vakÄ±f yöneticilerinin çocuÄŸu ve kadÄ±nÄ± meta gören anlayÄ±ÅŸlarÄ±n uzantÄ±sÄ±dÄ±r” dedi.

(HABER MERKEZÄ°)

Ã‡ocuk istismarÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerileri

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 18:17

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