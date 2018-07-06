â€˜Engelsiz bir yaÅŸam iÃ§in 7 Temmuz Cumartesi gÃ¼nÃ¼ sokaklardayÄ±zâ€™

Engelli HaklarÄ± Forumu, EriÅŸebilirlik Ä°Ã§in MÃ¼cadele GÃ¼nÃ¼ olan 7 Temmuz'da 'engelsiz bir yaÅŸam' iÃ§in sokaklara Ã§Ä±kma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Engelli HaklarÄ± Forumu yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama ile EriÅŸebilirlik Ä°çin Mücadele Günü olan 7 Temmuz’da sokaklarda olacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

‘Engelsiz bir yaÅŸam için 7 Temmuz Cumartesi günü sokaklardayÄ±z” denilen açÄ±klamada 7 Temmuz’u EriÅŸebilirlik Ä°çin Mücadele Günü olarak kabul ediÅŸin amacÄ±nÄ±n ülke genelinde yaÅŸanan eriÅŸim sorunlarÄ±na dikkat çekmek, halkÄ± aydÄ±nlatarak kamuoyu oluÅŸturmak ve çözüm doÄŸrultusunda zorlayÄ±cÄ± bir etki yaratmak olduÄŸu dile getirildi.

EngellendiÄŸinin bilincinde olanlarÄ±n harekete geçmediÄŸi sürece, engelleri ortadan kaldÄ±rmaya yönelik adÄ±mlarÄ±n kaÄŸÄ±t üzerinde kalacaÄŸÄ± ve beklenen geliÅŸmenin saÄŸlanamayacaÄŸÄ± vurgulanan açÄ±klamada. “7 Temmuz BilindiÄŸi üzere, 2005 yÄ±lÄ±nda çÄ±karÄ±lan 5378 SayÄ±lÄ± “Engelliler YasasÄ±”nda; düzenleme yapmakla yükümlü mercilere, eriÅŸebilirliÄŸin saÄŸlanmasÄ±na yönelik 7 yÄ±llÄ±k bir süre tanÄ±nmÄ±ÅŸ, fakat ilerleme olmadÄ±ÄŸÄ± gözlenince 7 Temmuz 2012’de tüm engellenenlerin tepkisini toplayan bir yasal deÄŸiÅŸiklikle ötelemeye karar verilmiÅŸti. DolayÄ±sÄ±yla eriÅŸebilirlik için mücadele , yaÅŸamÄ± kuÅŸatan engeller nedeniyle her an her yerde sürmektedir. Ancak bu mücadeleyi bilince çÄ±karmak, görünür kÄ±lmak ve dayanÄ±ÅŸmayÄ± gerçekleÅŸtirmek üzere odaklanmak istendiÄŸinde en anlamlÄ± gün, tüm engellenenlerin belleÄŸine kazÄ±nmÄ±ÅŸ olan 7 Temmuz Cumartesi günüdür” denildi.

BU YIL NE YAPILIYOR?

“Åžartlar ne olursa olsun ve ülkenin her neresinde olursak olalÄ±m, engellenen bireyler olarak 7 Temmuz cumartesi günü sokaÄŸa çÄ±kÄ±p hayata karÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z” denilen açÄ±klamada ÅŸöyle denildi: “KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z engelleri bir bir görüntülüyor sosyal medya aÄŸlarÄ±nda #eriÅŸiyorsameÅŸitim etiketiyle paylaÅŸÄ±yoruz. Böylece elektronik cihazlarÄ±mÄ±zla kaydettiÄŸimiz video ve fotoÄŸraflarÄ± biriktirip bir havuzda toplayarak nasÄ±l engellendiÄŸimizi göstermiÅŸ oluyoruz. AyrÄ±ca zamanÄ± ve koÅŸullarÄ± uyanlar çeÅŸitli illerde gerçekleÅŸtirilmesi ihtimal dahilinde olan ve kesinleÅŸtikçe duyurulacak olan toplu etkinliklere de katÄ±labilirler. Bu arada Ä°stanbul’da yaÅŸayan engelliler olarak 7 Temmuz Cumartesi Saat:19.00 da geçen yÄ±l olduÄŸu gibi yine Galatasaray’da buluÅŸuyor ve sorunlarÄ±mÄ±zÄ± ve taleplerimizi haykÄ±rÄ±yoruz.”

ENGELLÄ° HAKLARI FORUMU

ÅžiÅŸli Ä°ÅŸitme Ve KonuÅŸma Engelliler DerneÄŸi

Engelsiz Pedal DerneÄŸi

Türkiye Sakatlar DerneÄŸi (Genel Merkez ve Tüm Åžubeler)

Toplumsal Haklar ve AraÅŸtÄ±rmalar DerneÄŸi

Aktif Görme Engelliler DerneÄŸi

Ä°stanbul Engelliler DerneÄŸi

Engelliler Destek EÄŸitim YardÄ±mlaÅŸma ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi

Türkiye Engelsiz YaÅŸam ve Sosyal Hizmet VakfÄ± (TEYVAK)

Ordu Engelliler Platformu

Engelli KadÄ±n DerneÄŸi

Engelli Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (EN Ä°NSAN - DER)

AltÄ± Nokta Körler DerneÄŸi Antalya Åžubesi

Don KiÅŸot Bisiklet Kollektifi

Sivil Memurlar SendikasÄ± (SÄ°MESEN)

SaÄŸlÄ±k Hizmetleri SendikasÄ± (SAHÄ°MSEN)

Genç DüÅŸünce Enstitüsü

Kuzey OrmanlarÄ± SavunmasÄ± (KOS) (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 12:32

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