â€˜Engelsiz bir yaÅŸam iÃ§in 7 Temmuz Cumartesi gÃ¼nÃ¼ sokaklardayÄ±zâ€™

Engelli Hakları Forumu, Erişebilirlik İçin Mücadele Günü olan 7 Temmuz'da 'engelsiz bir yaşam' için sokaklara çıkma çağrısı yaptı.

Engelli Hakları Forumu yaptığı açıklama ile Erişebilirlik İçin Mücadele Günü olan 7 Temmuz’da sokaklarda olacağını bildirdi.

‘Engelsiz bir yaşam için 7 Temmuz Cumartesi günü sokaklardayız” denilen açıklamada 7 Temmuz’u Erişebilirlik İçin Mücadele Günü olarak kabul edişin amacının ülke genelinde yaşanan erişim sorunlarına dikkat çekmek, halkı aydınlatarak kamuoyu oluşturmak ve çözüm doğrultusunda zorlayıcı bir etki yaratmak olduğu dile getirildi.

Engellendiğinin bilincinde olanların harekete geçmediği sürece, engelleri ortadan kaldırmaya yönelik adımların kağıt üzerinde kalacağı ve beklenen gelişmenin sağlanamayacağı vurgulanan açıklamada. “7 Temmuz Bilindiği üzere, 2005 yılında çıkarılan 5378 Sayılı “Engelliler Yasası”nda; düzenleme yapmakla yükümlü mercilere, erişebilirliğin sağlanmasına yönelik 7 yıllık bir süre tanınmış, fakat ilerleme olmadığı gözlenince 7 Temmuz 2012’de tüm engellenenlerin tepkisini toplayan bir yasal değişiklikle ötelemeye karar verilmişti. Dolayısıyla erişebilirlik için mücadele , yaşamı kuşatan engeller nedeniyle her an her yerde sürmektedir. Ancak bu mücadeleyi bilince çıkarmak, görünür kılmak ve dayanışmayı gerçekleştirmek üzere odaklanmak istendiğinde en anlamlı gün, tüm engellenenlerin belleğine kazınmış olan 7 Temmuz Cumartesi günüdür” denildi.

BU YIL NE YAPILIYOR?

“Şartlar ne olursa olsun ve ülkenin her neresinde olursak olalım, engellenen bireyler olarak 7 Temmuz cumartesi günü sokağa çıkıp hayata karışacağız” denilen açıklamada şöyle denildi: “Karşılaştığımız engelleri bir bir görüntülüyor sosyal medya ağlarında #erişiyorsameşitim etiketiyle paylaşıyoruz. Böylece elektronik cihazlarımızla kaydettiğimiz video ve fotoğrafları biriktirip bir havuzda toplayarak nasıl engellendiğimizi göstermiş oluyoruz. Ayrıca zamanı ve koşulları uyanlar çeşitli illerde gerçekleştirilmesi ihtimal dahilinde olan ve kesinleştikçe duyurulacak olan toplu etkinliklere de katılabilirler. Bu arada İstanbul’da yaşayan engelliler olarak 7 Temmuz Cumartesi Saat:19.00 da geçen yıl olduğu gibi yine Galatasaray’da buluşuyor ve sorunlarımızı ve taleplerimizi haykırıyoruz.”

ENGELLİ HAKLARI FORUMU

Şişli İşitme Ve Konuşma Engelliler Derneği

Engelsiz Pedal Derneği

Türkiye Sakatlar Derneği (Genel Merkez ve Tüm Şubeler)

Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği

Aktif Görme Engelliler Derneği

İstanbul Engelliler Derneği

Engelliler Destek Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Türkiye Engelsiz Yaşam ve Sosyal Hizmet Vakfı (TEYVAK)

Ordu Engelliler Platformu

Engelli Kadın Derneği

Engelli İnsan Hakları Derneği (EN İNSAN - DER)

Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şubesi

Don Kişot Bisiklet Kollektifi

Sivil Memurlar Sendikası (SİMESEN)

Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN)

Genç Düşünce Enstitüsü

Kuzey Ormanları Savunması (KOS) (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 12:32

