TCDD arazilerinin devredilmesine tepki

Harita ve Kadastro MÃ¼hendisleri OdasÄ± Ankara Åžubesi , Ankara GarÄ± yerleÅŸkesindeki yaklaÅŸÄ±k 49 bin 267 metrekarelik alanÄ±n devredilmesine karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri OdasÄ± Ankara Åžubesi yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama ile Ankara GarÄ± yerleÅŸkesindeki yaklaÅŸÄ±k 49 bin 267 metrekarelik TCDD arazisinin yeni kurulan HacÄ± Bayram Veli Üniversitesi’ne devredilmesini protesto etti.

YapÄ±lan açÄ±klamada 13 Mart 2018 tarihinde TCDD Genel MüdürlüÄŸü ve TOKÄ° ile yapÄ±lan protokolle, Tarihi Ankara GarÄ± yerleÅŸkesindeki, 29216 ada 10, 12, 16 ve 19 nolu parsellerini kapsayan yaklaÅŸÄ±k 49 bin 267 metrekarelik TCDD arazisinin üzerindeki sosyal tesislerin, lojmanlarÄ±n, kreÅŸin ve birçok müze alanÄ±nÄ±n bulunduÄŸu alan önce

hazineye sonra da yeni kurulan HacÄ± Bayram Veli Üniversitesi’ne devredilmesi yönünde anlaÅŸmanÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± ve söz konusu protokolün 21 Mart 2018 tarihinde TCDD yönetim kurulunca onaylandÄ±ÄŸÄ± belirtildi..

Ankara Tren GarÄ±’nÄ±n, Ankara'nÄ±n önemli tarihi simgelerinden birisi olmakla olduÄŸu vurgulanan açÄ±klamada “Ankara GarÄ±, Cumhuriyet döneminde gerçekleÅŸtirilmiÅŸ en görkemli yapÄ±tlardan olup, açÄ±lÄ±ÅŸÄ±yla dönemin Avrupa'daki en modern gar binalarÄ± arasÄ±na girmiÅŸtir. Ankara’nÄ±n giriÅŸ kapÄ±sÄ± olarak nitelendirilen Gar binasÄ±, içerisinde Atatürk Konutu ve DemiryollarÄ± Müzesi, Ankara AçÄ±k Hava BuharlÄ± Lokomotif Müzesi, TCDD Demiryolu

Müzesi ve Sanat Galerisi gibi önemli unsurlar yer almaktadÄ±r. Cumhuriyet döneminin izlerini taÅŸÄ±yan Ankara TCDD arazileri birçok insanÄ±n hayatÄ±nda unutulmaz anÄ±ya ev sahipliÄŸi yapmÄ±ÅŸtÄ±r” denildi.

Hem ülkemizin hem de BaÅŸkent Ankara’nÄ±n en önemli tarihi deÄŸerlerinden olan, Tarihi Gar alanÄ±nÄ±n bütünlüÄŸünü bozacak bu uygulamadan derhal vazgeçilmesi gerektiÄŸi vurgulanan açÄ±klamada ÅŸöyle denildi; “Daha önce de birçok kamu kurumuna ait parseller satÄ±lmÄ±ÅŸ veya çeÅŸitli sebeplerle devredilmiÅŸti. Halka ait taÅŸÄ±nmazlarÄ± ellerindeki yetkiler ile her ne sebeple olursa olsun elden çÄ±karmak isteyenler bu alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan bir an önce vazgeçmelidir. Kamuya ait parsellerin yeniden farklÄ± amaçlarla kullanÄ±mÄ±nÄ±n önünü açan, tarihi kent hafÄ±zasÄ±nÄ± ülkenin dört bir yanÄ±nda silmeye çalÄ±ÅŸan, ülke tarihine, doÄŸasÄ±na, deÄŸerlerine düÅŸman olan bu yapÄ±yla bütün hukuksal ortamlarda mücadelemizi sürdüreceÄŸimizi belirtiriz.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 12:26

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