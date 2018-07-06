Bursa'da adliye Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na evinin Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda silahlÄ± saldÄ±rÄ±

Bursa Adliyesi Emanet YazÄ±iÅŸleri MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hilal AkyÃ¼z, sabah evinden Ã§Ä±karken motosikletli 2 kiÅŸinin silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±.

Bursa Adliyesi Emanet YazÄ±iÅŸleri Müdürü Hilal Akyüz (35), sabah evinden çÄ±kÄ±ÅŸta motosikletli 2 kiÅŸinin silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. BacaÄŸÄ±ndan yaralanan Akyüz, hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, saldÄ±rganlarÄ±n yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Bursa Adliyesi'nde Emanet YazÄ±ÅŸÄ±leri Müdürü olan Hilal Akyüz, bu sabah iÅŸe gitmek için merkez Gürsu ilçesindeki evinden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. Üzerinde iki kiÅŸinin bulunduÄŸu plakasÄ±z motosikletten pompalÄ± tüfekle açÄ±lan ateÅŸte, Hilal Akyüz, bacaÄŸÄ±ndan yaralandÄ±. SaldÄ±rganlar kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Akyüz, ambulansla kent merkezindeki Åževket YÄ±lmaz EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±ndÄ±.

Hilal Akyüz'ün, alÄ±nan ilk ifadesinde, hiç kimse ile husumetinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kimseden ÅŸüphelenmediÄŸini söylediÄŸi belirtildi. (Bursa/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 11:29

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