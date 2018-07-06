CHP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼lent Tezcan: Ä°mza toplanÄ±rsa kurultay toplanÄ±r

CHP Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼lent Tezcan kurultay aÃ§Ä±klamasÄ±: Ä°mza toplanÄ±rsa kurultay toplanÄ±r.

NTV canlÄ± yayÄ±nÄ±na konuk olan CHP Sözcüsü Tezcan, Muharrem Ä°nce'nin açÄ±klamalarÄ± sonrasÄ± baÅŸlayan olaÄŸanüstü kurultay tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±.

'Ä°NCE PARTÄ° Ä°LE YARIÅžMADI, ERDOÄžAN Ä°LE YARIÅžTI'

Tezcan, “Genel baÅŸkanÄ±n gündeminde kurultay çaÄŸrÄ±sÄ± yok Parti Meclisi'nde de böyle aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± irade yok. SayÄ±n Muharrem Ä°nce parti ile yarÄ±ÅŸmadÄ± SayÄ±n ErdoÄŸan ile yarÄ±ÅŸtÄ±. Muharrem Ä°nce'nin 81 milyonunu CumhurbaÅŸkanÄ± olmasÄ± parti rozetini çÄ±karmasÄ± sadece Ä°nce'nin projesi deÄŸil CHP'nin de projesi. BaÅŸarÄ± da baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k da ortaktÄ±r. 15 milletvekilinin gönderilmesi Millet Ä°ttifakÄ±'nÄ±n oluÅŸturulmasÄ± Muharrem Ä°nce'nin aday gösterilmesi bunlar doÄŸru adÄ±mlardÄ±" dedi.

'KURULTAY TOPLANMAZSA BU MESELE BÄ°TER'

Tezcan parti içinde özel bir gerginlik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, “Bu kurultay talebi döneminde süren talep sonuçlanmayÄ±nca ya da sonuçlanÄ±nca biter. Ä°mza toplanÄ±rsa kurultay olur toplanmazsa bu mesele biter” ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

BÃ¼lent Tezcan: GÃ¼ndemimizde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kurultay yok

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 11:35

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