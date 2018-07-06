Mardin'in 2 ilÃ§esinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

Mardin'in Ã–merli ve Nusaybin ilÃ§elerinin kÄ±rsalÄ±ndaki iki mahallede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi.

Mardin'in Ömerli ve Nusaybin ilçelerinin kÄ±rsalÄ±nda PKK'ye yönelik operasyonlar nedeniyle 2 mahallede sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi.

Valilik'ten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Operasyon icra edilecek bölgede yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal güvenliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla; 5442 SayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanununun ilgili maddeleri gereÄŸince 6 Temmuz 2018 Cuma günü saat: 08:00 itibari ile Ömerli ilçesi kÄ±rsal KovanlÄ± Mahallesi ve Nusaybin ilçesi kÄ±rsal DoÄŸanlÄ± Mahallesi ile sÄ±nÄ±rlÄ± olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edilmiÅŸtir. Söz konusu yasaÄŸa vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n uymasÄ± kendi can ve mal güvenlikleri açÄ±sÄ±ndan önem arz etmektedir" denildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 11:22

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