Uzundere'deki jeotermal kaynak aramasÄ± iÃ§in ek sÃ¼re verilmedi

Ä°zmir Uzundere'de tepki Ã§eken jeotermal kaynak arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in valilik ek sÃ¼re vermedi. Uzundereliler Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± istiyor.

Metehan UD

Ä°zmir

Ä°zmir Uzundere'de halkÄ±n itirazlarÄ±na raÄŸmen yangÄ±ndan mal kaçÄ±rÄ±rcasÄ±na sürdürülen jeotermal kaynak arama çalÄ±ÅŸmasÄ± için valilik ek süre vermedi. ÇalÄ±ÅŸmanÄ±n bu gece sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor.

Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, yargÄ± kararlarÄ±nÄ±n arkasÄ±ndan dolanarak Ä°zmir'in KarabaÄŸlar Ä°lçesi Uzundere Mahallesi'nde jeotermal kaynak arama çalÄ±ÅŸmasÄ± yapan ve AKP'ye yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ile bilinen Adem Petrol Åžirketi'ne bir kez daha izin verdi. Åžirketin bakanlÄ±ktan aldÄ±ÄŸÄ± “ÇED Gerekli DeÄŸildir” kararÄ± ile baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalar 24 saat boyunca devam ediyor.

KaynaÄŸa ulaÅŸamayan ÅŸirket 6 Temmuz'da dolan arama ruhsatÄ±nÄ±n uzatÄ±lmasÄ± talebiyle Ä°zmir ValiliÄŸi YatÄ±rÄ±m Ä°zleme ve Koordinasyon BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuruda bulundu. Åžirkete ancak bu sabah olumsuz cevap verildi. Valilik ÅŸirketin bir aylÄ±k ek süre talebini ilgili mevzuata aykÄ±rÄ± bularak kabul etmedi, ayrÄ±ca çalÄ±ÅŸmalarÄ±n da ruhsat bitim tarihinde sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± da istedi.

4 YILLIK SÜRE DOLDU

Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± UÄŸur Kolsuz'un imzasÄ±yla verilen yazÄ±da "1441 nolu Jeotermal Kaynak Arama RuhsatÄ± Süre UzatÄ±m Talebi ile ilgili olarak ValiliÄŸimizce yapÄ±lan deÄŸerlendirme sonucunda Mevzuat kapsamÄ±nda ÅŸirketinize verilen 3 yÄ±l ve 1 yÄ±l uzatÄ±m süresi ile birlikte ruhsat sürenizin 06.07.2018 tarihinde bitmesi dolayÄ±sÄ±yla mevcut sondaj çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ruhsat süresi bitiminde sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±, ayrÄ±ca ilgi yazÄ±nÄ±zla talep etmiÅŸ olduÄŸunuz 1 ay ek süre talebinin mevzuata aykÄ±rÄ± olmasÄ± nedeniyle uygun görülmediÄŸi" denildi.

DURDURMAZSA CEZASI VAR

Jeotermal Kaynaklar ve DoÄŸal Mineralli Sular YönetmeliÄŸi 3+1 yÄ±l arama süresi veriyor. 7 Temmuz 2014'te arama ruhsatÄ± alan ÅŸirket 6 Temmuz 2018 bitmeden sonlandÄ±rmasÄ± gerekiyor. DurdurmamasÄ± halinde yüklü miktarda cezasÄ± var ve ihalelere girmesine engel teÅŸkil edebilir.

6 ay içinde Valilik alan için yeniden ihale açÄ±labiliyor.

ValiliÄŸin ek süre vermemesi Uzunderelilere zaman kazandÄ±rÄ±yor. Bu süreç içerisinde Uzunderelilerin açmÄ±ÅŸ olduÄŸu davadan yürütmeyi durdurma kararÄ± çÄ±kmasÄ± bekleniyor. Uzundereliler dilekçe de vererek sürenin sonlandÄ±ÄŸÄ± anda gerekenlerin yapÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Uzundere'de, jeotermal arayÄ±ÅŸÄ±nda Ã§evre ve iÅŸ gÃ¼venliÄŸi hiÃ§e sayÄ±lÄ±yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 11:20

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