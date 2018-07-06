Galatasaray basketbol ÅŸubesinde kriz

Galatasaray Spor KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± mali sÄ±kÄ±ntÄ±lar, basketbol ÅŸubesini de etkiledi.

TahincioÄŸlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray, maddi olarak zor günler geçiriyor. Kulübün eski oyuncularÄ±na ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±na geçmiÅŸten kalan borçlarÄ± yeni yönetimin de canÄ±nÄ± bir hayli sÄ±karken, bu borçlarÄ±n ödenmemesi, yeni transferler yapÄ±lmasÄ± ve yeni bir takÄ±m kurulmasÄ±nÄ±n önüne geçiyor. Birçok menajer geçmiÅŸten kalan borçlardan dolayÄ± sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulübe oyuncu vermeye sÄ±cak bakmÄ±yor.

MAHMUTÄ° Ä°LE AYRILIK NOKTASINA GELÄ°NDÄ°

Geçen sezonun ortasÄ±nda takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na geçen ve bu sezon da takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda olmasÄ± beklenen Oktay Mahmuti, sözleÅŸmesini tek taraflÄ± olarak feshetti. Bir süredir kulüpten parasÄ±nÄ± alamayan Mahmuti, sözleÅŸmesinden doÄŸan hakkÄ±nÄ± kullanarak Galatasaray ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rma kararÄ± aldÄ±. SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulüpten konuyla ilgili resmi bir açÄ±klama henüz yapÄ±lmazken, BaÅŸkan Mustafa Cengiz'in Mahmuti'yi takÄ±mda kalmasÄ± yönünde ikna etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

TARAFTARDAN TEPKÄ°

Galatasaray basketbol ÅŸubesinde yaÅŸanan bilinmezlik sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlarÄ± huzursuz ederken, Galatasaray taraftarÄ± sosyal medya üzerinden yönetime tepki gösterdi. GalatasaraylÄ± basketbolseverler, "Yönetim uyuma, basketbola sahip çÄ±k" sloganÄ±yla yönetimi basketbolla daha fazla ilgilenmeye ve basketbol ÅŸubesine sahip çÄ±kmaya davet etti.

KADIN BASKETBOLDA KUPA ÇARE OLMADI

Erkek basketboldaki kötü gidiÅŸatÄ±n yanÄ± sÄ±ra, kadÄ±n basketbolda da sular durulmuyor. Geçen sezon iyi bir bütçeyle yola çÄ±kan ancak ligde ve Avrupa Ligi'nde baÅŸarÄ±sÄ±z olan Galatasaray, Avrupa KupasÄ±'nÄ± müzesine götürerek sezonu kupayla noktalamÄ±ÅŸ oldu. Avrupa KupasÄ±'nÄ± sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± camiaya kazandÄ±ran baÅŸantrenör Marina Maljkovic ile sezon baÅŸÄ±nda yollar ayrÄ±lÄ±rken, takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na SÄ±rp çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± dönemde yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± üstlenen Efe Güven'in geçmesi bekleniyor. Galatasaray yönetimi, erkek basketbolun yanÄ± sÄ±ra, kadÄ±n basketbolda da bütçe düÅŸürmeyi ve hedef küçültmeyi planlÄ±yor.

CENGÄ°Z'DEN DESTEK ÇAÄžRISI

Galatasaray BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz, eski baÅŸkan Ünal Aysal'a "Basketbola sponsor ol" çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunurken, eski baÅŸkanlar ve üyelerden de ÅŸubeye sahip çÄ±kmalarÄ±nÄ± istedi.

Cengiz'in bugün saat 16.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda düzenleyeceÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, basketbol ÅŸubesindeki gidiÅŸat ile ilgili açÄ±klamalarda bulunmasÄ± bekleniyor. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 11:07

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