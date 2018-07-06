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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 11:17
GÃœNDEM Ã–ZEL - 6 TEMMUZ 2017 YÃ¼cel Ã–zdemir AB'deki mÃ¼lteci krizinde gelinen aÅŸamayÄ± anlattÄ±
Gazeteci YÃ¼cel Ã–zdemir, AB'de mÃ¼lteci krizine iliÅŸkin sÃ¼ren tartÄ±ÅŸmalarÄ± anlattÄ±.
Gazeteci Yücel Özdemir'le AB'de süren mülteci krizinin geldiÄŸi aÅŸamayÄ±, çözüm adÄ± altÄ±nda devam eden tartÄ±ÅŸmalarÄ± konuÅŸtuk. (EVRENSEL WEB TV)
Gerici politikalarÄ±n faturasÄ± mÃ¼ltecilere Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 11:17
AB bu sefer de â€˜mÃ¼ltecilerâ€™ konusunda Ã§atlak yaÅŸadÄ±
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