    • GÃœNDEM Ã–ZEL - 6 TEMMUZ 2017
    YÃ¼cel Ã–zdemir AB'deki mÃ¼lteci krizinde gelinen aÅŸamayÄ± anlattÄ±

    Gazeteci YÃ¼cel Ã–zdemir, AB'de mÃ¼lteci krizine iliÅŸkin sÃ¼ren tartÄ±ÅŸmalarÄ± anlattÄ±.

    06 Temmuz 2018 10:52

    Gazeteci Yücel Özdemir'le AB'de süren mülteci krizinin geldiÄŸi aÅŸamayÄ±, çözüm adÄ± altÄ±nda devam eden tartÄ±ÅŸmalarÄ± konuÅŸtuk. (EVRENSEL WEB TV)

    Gerici politikalarÄ±n faturasÄ± mÃ¼ltecilere Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor

    AB bu sefer de â€˜mÃ¼ltecilerâ€™ konusunda Ã§atlak yaÅŸadÄ±

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 11:17
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