'AB iÃ§erisine sÄ±ÄŸÄ±nmanÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± koÅŸullara doÄŸru gidiliyor'

Gazeteci Yücel Özdemir'le AB'de süren mülteci krizinin geldiÄŸi aÅŸamayÄ±, çözüm adÄ± altÄ±nda devam eden tartÄ±ÅŸmalarÄ± konuÅŸtuk. Mülteci krizinin nedenlerini ve Göç Zirvesi'nde üzerine anlaÅŸma saÄŸlanan 'çözüm'leri aktaran Özdemir, mültecilerin AB'ye olan akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n nedenlerinin konuÅŸulmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. Suriye'de yürütülen savaÅŸÄ±n önemli nedenlerinden birinin AB'nin emperyalist politikalarÄ± olduÄŸunu ifade eden Yücel Özdemir, mülteci karÅŸÄ±tÄ± politikalarÄ±n ise emekçiler arasÄ±nda bölünmeye neden olduÄŸunu ve bazÄ± siyasi kesimlerin bu bölünme üzerinden güç saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Yücel Özdemir'in deÄŸerlendirmelerinden öne çÄ±kanlar ÅŸunlar:

"AB ülkeleri uluslararasÄ± sözleÅŸmeler gereÄŸi açÄ±k denizlerde zor durumda olan gemilere limanlarÄ±nÄ± açmalÄ±dÄ±r. Ancak mülteci karÅŸÄ±tÄ± politikalar nedeniyle Ä°talya ve diÄŸer ülkeler kapÄ±larÄ±nÄ± mültecilere açmadÄ±.

GeçtiÄŸimiz hafta düzenlenen AB Göç Zirvesi’nde nasÄ±l bir politika izleneceÄŸi tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Fiilen AB sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde sÄ±ÄŸÄ±nmanÄ±n mümkün olmadÄ±ÄŸÄ± koÅŸullara doÄŸru gidiliyor.

Göçmenlerin AB sÄ±nÄ±rlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda tutulmasÄ±nÄ± saÄŸlamak adÄ±na kamplar kurulmasÄ±na karar verildi.

AB, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n geçiÅŸ yolu olan ülkelere ekonomik destekleri sürdürme kararÄ± verildi. BunlarÄ±n baÅŸÄ±nda Türkiye geliyor. SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar Türkiye’de tutulmak isteniyor. Türkiye modeli Tunus ve Fas gibi ülkelerde de uygulanmak isteniyor.

Mülteci akÄ±ÅŸÄ±nÄ± engellemek için AB sÄ±nÄ±r koruma polislerinin sayÄ±sÄ± ve yetkisi artÄ±rÄ±lacak.

Akdeniz’de sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± kurtarmak üzere görev yapan yardÄ±m örgütlerine artÄ±k ceza verilebilecek, gemilerine el konulabilecek.

24 Haziran seçimleri sonrasÄ± Merkel, yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± mesajla Türkiye ile sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± anlaÅŸmasÄ±nÄ± olduÄŸu gibi sürdürmek istediÄŸini gösterdi.

SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n AB’ye gelme nedenleri üzerine kimse tartÄ±ÅŸma yürütmüyor. ‘Yeter ki, sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zdan uzak dursunlar’ deniliyor.

SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar üzerinden yürütülen siyaset AB’de Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸÄ± güçlendirdi. Åžoven politikalar öncelikle iÅŸçiler üzerinde etkili oluyor. Bu bölünme belli siyasi kesimlere güç kazandÄ±rÄ±yor.

Suriye’de yürütülen savaÅŸÄ±n AB’den satÄ±lan silahlarla yürütüldüÄŸünü herkes biliyor. AB’nin Suriye üzerinden yürüttüÄŸü emperyalist politika gelinen noktanÄ±n en önemli nedenlerinden birisidir. (EVRENSEL WEB TV)

Gerici politikalarÄ±n faturasÄ± mÃ¼ltecilere Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor

AB bu sefer de â€˜mÃ¼ltecilerâ€™ konusunda Ã§atlak yaÅŸadÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 12:03

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