Ã‡avuÅŸoÄŸlu: ABD ileÂ MÃ¼nbiÃ§ sonrasÄ± yol haritamÄ±zda mutabakat var

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu: ABD ileÂ MÃ¼nbiÃ§ tamamlandÄ±ktan sonra diÄŸer bÃ¶lgelere geÃ§ilecek diye yol haritamÄ±zda net bir mutabakat var

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Anadolu AjansÄ± (AA) Editör MasasÄ±'na konuk oldu.

ÇavuÅŸoÄŸlu'nun açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

* Bakan ÇavuÅŸoÄŸlu, Türkiye ile ABD arasÄ±ndaki Menbic mutabakatÄ±nÄ±n gidiÅŸatÄ±yla ilgili, "Ortak devriyeler ne zaman baÅŸlayacak? YPG'liler ilçeden ayrÄ±lmaya baÅŸladÄ± mÄ±?" sorusuna varÄ±lan yol haritasÄ±nÄ± uygulama safhasÄ±na geçildiÄŸi yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

*"ABD ile Münbiç tamamlandÄ±ktan sonra diÄŸer bölgelere geçilecek diye yol haritamÄ±zda net bir mutabakat var. Bu bölgelerde olan YPG/PKK da çekildi. Bu bölgelerden çekilmesi, YPG'nin, PKK'nÄ±n Münbiç'ten çekildiÄŸi anlamÄ±na gelmez."

* "HalihazÄ±rda ortak devriye ve ÅŸehrin içine girme, bu süreçle ÅŸehrin tamamÄ±ndan terör örgütünün çekilme zamanÄ±."

*"ABD'nin Ä°ran (yaptÄ±rÄ±mlarÄ±) konusunda aldÄ±ÄŸÄ± kararlarÄ± doÄŸru bulmuyoruz."

* "ABD yönetimi (S-400 meselesi nedeniyle) Türkiye ile iliÅŸkileri bozmak istemiyor. ABD, Türkiye gibi bir müttefikini kaybetmemeli."

* "Kategori olarak da bizim ABD düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yok. ABD'nin politikalarÄ±na karÅŸÄ±yÄ±z. Bazen sert eleÅŸtiriler de yapÄ±yoruz haklÄ± olarak ama kategorik olarak ABD düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± da yok. ABD bizim müttefikimiz. Kongre'de Türkiye'ye yönelik bazÄ± adÄ±mlar atÄ±lÄ±yor. Burada FETÖ lobisini de Ermeni lobisini de görüyoruz, baÅŸka lobiler de görüyoruz."

* "Ä°srail ile iliÅŸkilerimizin normalleÅŸmesi için Ä°srail'in zulümden, insanlarÄ± öldürmekten vazgeçmesi lazÄ±m." (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 11:42

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