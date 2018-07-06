GÃ¶lde kaybolan baba ve 2 Ã¼vey kÄ±zÄ±nÄ±n cansÄ±z bedenleri bulundu

Hatay'da gÃ¶lde kaybolan baba Mustafa Korkmaz ve 2 Ã¼vey kÄ±zÄ±nÄ±n cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Hatay'Ä±n AltÄ±nözü ilçesinde, gölde boÄŸulmak üzere olan üvey babalarÄ± Mustafa Korkmaz'Ä± (49) kurtarmak için girdikleri suda kaybolan Safiye (15) ve Emine Aslan'Ä±n (12) cansÄ±z bedenlerine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Olay, dün saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda, Yarseli Mahallesi'ndeki baraj gölünde meydana geldi. YanÄ±na çocuklarÄ± alan Mustafa Korkmaz, iddiaya göre, fasulye ekmek için göl kenarÄ±ndaki tarlasÄ±na gitti. Tarladaki iÅŸini bitirip, serinlemek için göle giren Korkmaz, bir süre sonra çÄ±rpÄ±nmaya baÅŸladÄ±. Üvey babalarÄ±nÄ±n suda çÄ±rpÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± gören Safiye ile kardeÅŸi Emine Aslan, Korkmaz'Ä± kurtarmak için göle girdi. Çevredekiler, 3 kiÅŸinin sudan çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görünce durumu polise bildirdi. Ä°hbar üzerine gelip, gölün çevresinde arama yapan ekipler, baba ve üvey kÄ±zlarÄ±na rastlamayÄ±nca su altÄ± ekibi istedi. Adana Emniyet MüdürlüÄŸü Su AltÄ± Grup AmirliÄŸi'nden sevk edilen ekip, gölde yaklaÅŸÄ±k 2 saat arama yaptÄ±. Göl suyunun bulanÄ±k olmasÄ± ve havanÄ±n kararmasÄ± nedeniyle arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±na ara verildi.

YAN YANA BULUNDU

Bugün sabah saatlerinde gölde arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdüren Adana Emniyet MüdürlüÄŸü Su AltÄ± Grup AmirliÄŸi ekipleri, Mustafa Korkmaz ile üvey kÄ±zlarÄ± Safiye ve Emine Aslan'Ä±n, göle girdikleri bölgeye yaklaÅŸÄ±k 25 metre uzaklÄ±kta cansÄ±z bedenlerini buldu. Sudan çÄ±karÄ±lan bedenler, otopsi için Hatay Devlet Hastanesi'ne gönderildi. (Hatay/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 10:10

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