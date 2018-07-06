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FotoÄŸraf: Ä°slam Yakut/AA
Marmara'da sÄ±caklÄ±k artÄ±yor
06 Temmuz 2018 10:01
Marmara BÃ¶lgesi'nde sÄ±cak havalar etkisini artÄ±rmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Marmara Bölgesi'nde hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüÄŸü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalÄ± ve az bulutlu olacak.
SÄ±caklÄ±klarÄ±n mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceÄŸi bölgenin Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.
Bölgede rüzgarÄ±n kuzey ve kuzeydoÄŸu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceÄŸi öngörülüyor. (AA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 10:06
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