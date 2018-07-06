Adana'da polisleri gÃ¶ren hÄ±rsÄ±z: Ben de polisi arayacaktÄ±m

Adana'da karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iki daireye giren hÄ±rsÄ±z polisleri gÃ¶rÃ¼nce 'HÄ±rsÄ±z girmiÅŸ sanÄ±rÄ±m. Ben de tam ÅŸimdi polisi arÄ±yordum, geldiÄŸiniz iyi oldu' dedi.

Adana'da girdiÄŸi apartmanda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± dairelerin kapÄ± göbek kilitlerini kÄ±rarak altÄ±n ve para çalan Y.K. (45), sivil polislere yakalanÄ±nca, "Ben de tam ÅŸimdi polisi arÄ±yordum. GeldiÄŸiniz iyi oldu" dedi.

Olay, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. HÄ±rsÄ±zlÄ±k suçundan çok sayÄ±da kaydÄ± bulunan Y.K., içinde tornovida, levye, pense ve ingiliz anahtarÄ± bulunan çantasÄ±yla apartmana girdi. Binadaki 2 dairenin kapÄ± göbek kilitlerini kÄ±ran KÄ±lÄ±ç, evlerden altÄ±n, para ve parfüm ÅŸiÅŸelerini çaldÄ±. Bir süre sonra apartman sakinleri, kiÅŸiden ÅŸüphelenip kim olduÄŸunu sordu. Y.K. ise vatandaÅŸlara, "Bu evin sahibi benim akrabam, onlara bakmaya geldim" dedi.

KÄ±lÄ±ç'a inanmayan vatandaÅŸlar polisi aradÄ±. KÄ±sa sürede olay yerine gelen HÄ±rsÄ±zlÄ±k Büro AmirliÄŸi ekipleri,Y.K.'yi yakaladÄ±. Y.K., vatandaÅŸ sandÄ±ÄŸÄ± sivil polislere de "AkrabamÄ±n evine geldim" dedi. Bunun üzerine ekipler, polis kimliklerini gösterip kapÄ±larÄ±n kilit göbeklerinin neden söküldüÄŸünü sordu. Y.K. ise "HÄ±rsÄ±z girmiÅŸ sanÄ±rÄ±m. Ben de tam ÅŸimdi polisi arÄ±yordum, geldiÄŸiniz iyi oldu" diye cevap verdi.

ÇantasÄ±ndan tornovida, levye, pense, ingiliz anahtarÄ±, evlerin kÄ±rÄ±lan kapÄ± kilitleri ve çalÄ±nan altÄ±n ve para çÄ±kan Y.K., gözaltÄ±na alÄ±narak Emniyet MüdürlüÄŸü'ne götürüldü. (Adana/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 09:49

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