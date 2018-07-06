Fosil aÄŸaÃ§ ormanÄ±, yok olma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya

Manisa'nÄ±n Yunusemre ilÃ§esinde 16 -21 milyon yÄ±llÄ±k olduÄŸu tahmin edilen fosil aÄŸaÃ§ ormanÄ± tehdit altÄ±nda.

Ä°lker KILIÇASLAN/Nermin UÇTU

Manisa'nÄ±n Yunusemre ilçesinde bulunan, 16 -21 milyon yÄ±llÄ±k olduÄŸu tahmin edilen fosil aÄŸaç ormanÄ±nÄ±n, yok olma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Gelen ziyaretçilerin milyonlarca yÄ±llÄ±k fosil aÄŸaçlarÄ± toplayÄ±p götürdüÄŸü alanÄ±n turizme kazandÄ±rÄ±lmasÄ± ve koruma altÄ±na alÄ±nmasÄ± gerikiyor.

Manisa'da taÅŸlaÅŸmÄ±ÅŸ aÄŸaçlardan oluÅŸan fosil aÄŸaç ormanÄ±, dünyadaki az sayÄ±da örneÄŸin arasÄ±nda yer alÄ±yor. KÄ±zÄ±lçam ve meÅŸeyle kaplÄ± ormanlÄ±k alanda tespit edilen ve YuntdaÄŸÄ± volkanlarÄ±nÄ±n patlamasÄ±yla oluÅŸan 16 ila 21 milyon yÄ±llÄ±k olduÄŸu sanÄ±lan fosil aÄŸaçlar insan faaliyetleri ve doÄŸa koÅŸullarÄ± nedeniyle zarar gördü. Bölgede yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarda ladin ve yalankoz aÄŸacÄ± olmak üzere iki aÄŸaç cinsinin varlÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Bölgede üniversitelerin öÄŸretim üyeleri tarafÄ±ndan bilimsel araÅŸtÄ±rmalar yapÄ±lÄ±rken, Yunusemre Belediyesi de geçen yÄ±l alanÄ±n turizme kazandÄ±rÄ±lmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. AynÄ± zamanda lav akÄ±ntÄ±sÄ± ile oluÅŸan taÅŸlaÅŸmÄ±ÅŸ aÄŸaçlarÄ±n bulunduÄŸu alanÄ±n Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± 4'üncü Bölge MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan da Tabiat AnÄ±tÄ± ilan edilmesi için çalÄ±ÅŸmalar baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ancak henüz koruma altÄ±na alÄ±nmayan alan, her geçen gün ziyaretçiler tarafÄ±ndan talan edilmesi nedeniyle yok olma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±.

'ÇOK ÖZEL BÄ°R OLUÅžUM'

Bölgede incelemeler yapan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ÖÄŸretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin, fosil aÄŸaç ormanÄ±nÄ±n çok özel bir oluÅŸum olduÄŸunu söyledi. Elindeki taÅŸlaÅŸmÄ±ÅŸ aÄŸaçlarÄ± gösteren Doç. Dr. Sezgin, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda birçok kiÅŸinin buna benzer taÅŸlaÅŸmÄ±ÅŸ aÄŸaçlarÄ± görebilmek için gezdiÄŸini belirti, "Dünyada da çok fazla örneÄŸi yok. Anadolu'da birkaç yerde olduÄŸunu biliyoruz. Manisa'da da Yunusemre ilçesi OsmancalÄ± Mahallesi'nde fosil aÄŸaç ormanÄ± var. Bu oluÅŸum yaklaÅŸÄ±k 16-21 milyon yÄ±l arasÄ±na tarihlendiriliyor. Dünyadaki bugünkü hali gibi düÅŸünmeyelim. O dönemde baÅŸka bir dünya formasyonuna sahip. Fosil aÄŸaçlarÄ±n oluÅŸmasÄ± için özel ÅŸartlar gerekiyor. Arazide büyük bir volkanik yapÄ±nÄ±n olmasÄ± gerekiyor. Volkan patlamasÄ± sÄ±rasÄ±nda volkanÄ±n magmalarÄ±yla birlikte akan aÄŸaçlar eÄŸer sulu bir ortama gelirse taÅŸÄ±n içindeki mineraller aÄŸaca geçiyor ve aÄŸaçlar taÅŸlaÅŸmÄ±ÅŸ hale geliyor. Burada da volkanlarÄ±n patlamasÄ±yla oluÅŸan lav akÄ±ntÄ±larÄ± aÄŸaçlarÄ± taÅŸ haline getirmiÅŸ. Ancak bunlar milyonlarca yÄ±llÄ±k aÄŸaçlar" diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: DHA

Doç. Dr. Yusuf Sezgin, alanÄ±n yok olmamasÄ± için bir an önce turizme kazandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtip, ÅŸöyle devam etti:

"Bunun turizme kazandÄ±rÄ±lmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±lmasÄ± gerekiyor. Geçen yÄ±l Yunusemre Belediyesi çalÄ±ÅŸma için giriÅŸimde bulundu. BuranÄ±n turizme kazandÄ±rÄ±lmasÄ±yla birlikte önemli bir potansiyele sahip olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz. Çok yakÄ±nÄ±mÄ±zda Midilli AdasÄ±'nda buna benzer bir fosil orman var. Çok sayÄ±da ziyaretçi geliyor, insanlarÄ±n ilgisini çekiyor. TaÅŸ ÅŸeklinde aÄŸaç görmek her zaman mümkün deÄŸil. EtrafÄ±n düzenlenmesi gerekiyor. Ä°nsanlar geldiÄŸi zaman araziyi gezerken anlayamayabilirler. EtrafÄ±nÄ± çevirip, korumak lazÄ±m. Her gelen buradan istediÄŸi gibi taÅŸlaÅŸmÄ±ÅŸ aÄŸaçlarÄ± alÄ±p götürmemeli. Bilgilendirme panolarÄ± da yapmak gerekiyor. AÄŸaçlarÄ±n cinsleri ve nasÄ±l oluÅŸtuklarÄ± konusunda detaylÄ± bilgilendirmeye ihtiyaç var. Bu alanla ilgili bilimsel çalÄ±ÅŸmalar da yürütülüyor. Ä°stanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ünal Akkemik çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±yor. ÇalÄ±ÅŸmalar devam ediyor ama bu çalÄ±ÅŸmalarÄ±n turizm ayaÄŸÄ±nÄ± harekete geçirmek gerekiyor."

Yüzeyde taÅŸlaÅŸmÄ±ÅŸ aÄŸaçlarÄ±n ne kadar olduÄŸunu ya da ne kadarlÄ±k bir alanda yayÄ±lÄ±m gösterdiÄŸini bilmediklerini kaydeden Doç. Dr. Sezgin, "Bu alanÄ±n altÄ±nda neler olduÄŸunu da bilmiyoruz. ÇalÄ±ÅŸma yapÄ±lsa çok daha zengin bir manzara ile karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±z. BuranÄ±n doÄŸal SÄ°T alanÄ± ilan edilmesi gerekiyor. Koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± zaman hiçbir ÅŸekilde müdahale edilemeyecek. Bugüne kadar yapÄ±lmamÄ±ÅŸ olmasÄ± bir eksikliktir. Turizm potansiyeli canlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± bekliyoruz" diye konuÅŸtu. (Manisa/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 09:45

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