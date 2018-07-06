TBMM istedi, YSK '13. CumhurbaÅŸkanÄ±' ifadesini kaldÄ±rdÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imine iliÅŸkin tespitte yer alan â€˜13'Ã¼ncÃ¼â€™ ibaresinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ± Resmi Gazete'nin mÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.

Yüksek Seçim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (YSK), cumhurbaÅŸkanÄ± seçimine iliÅŸkin tespitte yer alan "13'üncü" ibaresinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik kararÄ±, Resmi Gazete'nin mükerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlandÄ±.

YSK, 24 Haziran CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kesin seçim sonuçlarÄ±nÄ± ilan ettikten sonra CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n seçildiÄŸine dair mazbata hazÄ±rladÄ±. Mazbatada, “24 Haziran 2018 tarihinde yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± seçiminde SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan, 13. Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± olarak seçilmiÅŸtir” yazÄ±sÄ± yer aldÄ±.

YSK üyelerinin imzaladÄ±ÄŸÄ± mazbata YSK BaÅŸkanÄ± Sadi Güven tarafÄ±ndan TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman’a takdim edildi.

13 RAKAMI TEREDDÜT YARATTI

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nÄ±n haberine göre; mazbatanÄ±n tesliminden bir gün sonra Meclis BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman imzasÄ±yla YSK’ye yazÄ± gönderildi. YazÄ±da ÅŸöyle denildi:

“YazÄ±nÄ±z ekindeki tutanakta (mazbatada) ’13’ rakamÄ±na, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevi yapan kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n hesabÄ±ndan veya CumhurbaÅŸkanÄ± seçim sayÄ±sÄ± hesabÄ±ndan ulaÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± görülmüÅŸtür. Bu sebeple ’13’ rakamÄ±yla ilgili tereddütler hâsÄ±l olmuÅŸtur. Konunun tekrar deÄŸerlendirilerek oluÅŸan bu tereddüdün ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± rica ederim.”

YSK, 13 Ä°FADESÄ°NÄ° KALDIRDI

YSK, TBMM BaÅŸkanÄ± Kahraman’Ä±n yazÄ±sÄ± üzerine hemen toplanarak konuyu deÄŸerlendirdi. Karar ÅŸöyle oldu:

“Kurulumuzca yapÄ±lan deÄŸerlendirme neticesinde; AnayasanÄ±n 101. Maddesi uyarÄ±nca 24 Haziran 2018 tarihinde yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± Seçiminde Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n CumhurbaÅŸkanÄ± seçildiÄŸinin tespitine, Kurulumuzun 04/07/2018 tarihli, 2018/952 sayÄ±lÄ± kararÄ±nÄ±n 3. maddesinde yer alan ’13.’ ibaresinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na ve tutanaÄŸÄ±n buna göre düzenlenmesine oy birliÄŸi ile karar verilmiÅŸtir.

YSK’nÄ±n yeniden aldÄ±ÄŸÄ± bu kararla mazbata 13 ifadesi kaldÄ±rÄ±larak yeniden düzenlendi.

Karar, Resmi Gazete’nin mükerrer sayÄ±sÄ±nda yayÄ±nlandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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