48 ilde 271 asker hakkÄ±nda 'FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

'FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda aralarÄ±nda muvazzaflarÄ±n da bulunduÄŸu 271 asker hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.

Fethullah Gülen Cemaati üyeleriyle ankesorlü telefonlar üzerinden irtibat kurduklarÄ± iddia edilen 271 askere yönelik 48 ilde operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.

DHA'nÄ±n haberine göre; Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda 'FETÖ'nün mahrem imamlarÄ±yla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurduklarÄ± tespit edilen çoÄŸu muvazzaf 271 asker hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi. Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele (TEM) Åžube ekipleri sabah saatlerinde 48 ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyon baÅŸlattÄ±. HakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verilen askerin bir kÄ±smÄ±nÄ±n açÄ±ÄŸa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, bir kÄ±smÄ±nÄ±n ise görevde olduÄŸu belirlendi. TEM ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonun çeÅŸitli illerde devam ettiÄŸi öÄŸrenildi.

Ä°ZMÄ°R MERKEZLÄ° OPERASYON: 75 GÖZALTI KARARI

Ä°zmir merkezli yürütülen 'FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ±nda da, 30 ildeki çoÄŸu muvazzaf asker olan 75 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi. ÇoÄŸu gözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheliler arasÄ±nda albay ve binbaÅŸÄ± rütbesindeki askerlerin de bulunduÄŸu, ankesörlü sistem ile örgüt üyeleriyle haberleÅŸtiklerinin belirlendiÄŸi öÄŸrenildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 09:57

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