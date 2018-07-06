Ä°YÄ° Parti'de kurultaya gitmek dahil â€˜iÃ§ hesaplaÅŸmaâ€™ sesleriÂ 

Ä°YÄ° Parti'de, AkÅŸener'in partiden daha dÃ¼ÅŸÃ¼k oy almasÄ± ve 'ittifaktan ayrÄ±lma' aÃ§Ä±klamasÄ± tartÄ±ÅŸmalara neden oldu.

Ä°YÄ° Parti’de olaÄŸanüstü kurultay için imza toplamanÄ±n da dahil olduÄŸu iç hesaplaÅŸmaya gidilebileceÄŸi konuÅŸuluyor. AkÅŸener’in partiden daha düÅŸük oy almasÄ± ve Millet Ä°ttifakÄ±’ndan ayrÄ±lma açÄ±klamasÄ±, baÅŸlÄ±ca tartÄ±ÅŸma konularÄ±.

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’ün aktardÄ±ÄŸÄ±na göre; Ä°YÄ° Parti’nin asÄ±l gövdesini MHP’den ayrÄ±lanlarÄ±n oluÅŸturmasÄ± ve siyasi rakibinin de asÄ±l olarak MHP olmasÄ±, partide moralsizliÄŸi ve baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k deÄŸerlendirmelerini artÄ±rÄ±yor. Çünkü partide, “MHP’nin neredeyse dörtte üçü buraya geldi. MHP o kadar taban ve seçmen kaybetti. Ama seçimde hem oy oranÄ± hem de milletvekili sayÄ±sÄ± olarak bizden yukarÄ±dalar” ÅŸeklinde bir negatif MHP kÄ±yaslamasÄ± yaygÄ±n olarak dile getiriliyor. CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olan ve hedefini de “Seçimi ikinci tura bÄ±rakÄ±p, 2. turda cumhurbaÅŸkanÄ± seçilmek” olarak kuran AkÅŸener’in, partinin 2.5 puan altÄ±nda oy almasÄ± da bir baÅŸka sancÄ±lÄ± noktayÄ± oluÅŸturuyor.

Ä°TTÄ°FAK BÄ°TTÄ° KARARI

Gelinen noktada milletvekili olmayan AkÅŸener’in partiyi, Meclis ayaÄŸÄ±nda görevlendireceÄŸi bir Grup BaÅŸkanÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yönetmek durumunda kalmasÄ± da partinin iç iÅŸleyiÅŸinde yeni dönemde yaÅŸayacaÄŸÄ± bir handikap olarak görülüyor. Tüm bunlarÄ±n üzerine, önceki gün Parti Sözcüsü Aytun ÇÄ±ray’Ä±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± “Millet ittifakÄ± artÄ±k bitti” açÄ±klamasÄ±, Ä°YÄ° Parti’de üstüste çözüm bekleyen sorunlarÄ± daha da büyüttü. Ä°ttifakÄ±n bittiÄŸine iliÅŸkin karar ve açÄ±klama sonrasÄ±, Ä°YÄ° Parti içinden de “Gelinen noktada parti içinde geriye doÄŸru tam yaÅŸananlarÄ± masaya yatÄ±racak bir geliÅŸme baÅŸlÄ±yor” sesleri geldi. Ä°ttifakÄ±n bitmesine iliÅŸkin bir karar alÄ±nmasÄ±nÄ±n doÄŸru olabileceÄŸi ancak bunun bu kadar erken açÄ±klanmasÄ±nÄ±n “MHP’nin ortaÄŸÄ± olan iktidar partisine biz de muhalefetle beraber deÄŸiliz” mesajÄ± olarak algÄ±lanacaÄŸÄ±, bunun da partinin elini zayÄ±flatacaÄŸÄ± eleÅŸtirileri yükseldi. Parti içinde, çok uzun sürmeyecek bir zaman içinde olaÄŸanüstü kurultay için imza toplamanÄ±n da söz konusu olabileceÄŸi, derin iç tartÄ±ÅŸmalarÄ±n beklenmesinin sürpriz olmayacaÄŸÄ± konuÅŸuluyor.

FATURA ‘Ä°TTÄ°FAK’A KESÄ°LDÄ°

Cumhuriyet’ten Ozan Çepini’nin haberine göre de, Tabandan, Ä°YÄ° Parti’de ittifak sonrasÄ±nda ciddi bir düÅŸüÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± fikri hâkim oldu. Seçim süreci boyunca CHP adayÄ±nÄ±n muhafazakar AKP seçmeninden oy alamayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan AkÅŸener’in kurmaylarÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede de seçimin CHP-AKP arasÄ±nda geçiyormuÅŸ gibi bir algÄ± oluÅŸturulmasÄ± ve AkÅŸener ile Ä°YÄ° Parti’nin medya etkisiyle görünmez hale getirildiÄŸi görüÅŸü öne çÄ±ktÄ±. Edinilen bilgiye göre; “ErdoÄŸan’Ä±n AK Parti-CHP kutuplaÅŸmasÄ± projesi baÅŸarÄ±lÄ± oldu” deÄŸerlendirmesi yapÄ±ldÄ±.

Ä°YÄ° Parti, CHP ile girdikleri ittifakla yüzde 10 barajÄ±nÄ±n kalkmasÄ± nedeniyle yüzde 9.96 oyla 43 milletvekili çÄ±kardÄ±. Partinin genel baÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener ise cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± olarak yüzde 7.29 oy aldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 08:47

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