ErdoÄŸan'Ä±n 'bilinen' serveti 4 yÄ±lda 2 kat artmÄ±ÅŸ

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™Ä±n 2014â€™te 5 milyon TL olan serveti, bu yÄ±l 10 milyon TLâ€™ye yÃ¼kseldi.

24 Haziran seçimlerinde ErdoÄŸan'Ä±n dÄ±ÅŸÄ±ndaki cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±, yasal bir zorunluluk olmadÄ±ÄŸÄ± halde mal varlÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. ErdoÄŸan’Ä±n mal varlÄ±ÄŸÄ± ise YSK’nin kesin sonuçlarÄ± açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Resmi Gazete’de yayÄ±mlandÄ±.

ErdoÄŸan’Ä±n mal varlÄ±ÄŸÄ±, son olarak 2014’te CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerini kazanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

Cumhuriyet'ten Sinan TartanoÄŸlu'nun haberine göre ErdoÄŸan'Ä±n 4 MayÄ±s’ta imzaladÄ±ÄŸÄ± beyanÄ±na göre mal varlÄ±ÄŸÄ± ÅŸöyle:

* KÄ±sÄ±klÄ±’daki ev 4 milyon TL: 2017’de edinilmiÅŸ, tüm hisseleri ErdoÄŸan’Ä±n üzerinde olan Ä°stanbul Üsküdar KÄ±sÄ±klÄ±’daki konut, 4 milyon TL deÄŸerinde. 1998’de edindiÄŸi Rize Güneysu’daki arazinin deÄŸeri ise 10 bin TL . KÄ±sÄ±klÄ±’daki bu konut, 2017 yÄ±lÄ±nda edinildiÄŸinden, 2014 yÄ±lÄ±ndaki mal beyanÄ±nda yer almÄ±yor.

Özel arabasÄ± 234 bin TL: Özel arabasÄ± 2011 model, Audi A8. 2012 yÄ±lÄ±nÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda alÄ±nan lüks otomobilin deÄŸeri, 234 bin TL .

6 milyon TL faizsiz bankalarda: ErdoÄŸan’Ä±n toplam nakit varlÄ±ÄŸÄ± 6 milyon 142 bin 761 TL . Bunun 4 milyon 648 bin 252 TL’si Albaraka Türk Merkez Åžubesi, 55 bin TL’si aynÄ± bankanÄ±n Altunizade ÅŸubesi, 1 milyon 374 bin 509 TL’si Ziraat KatÄ±lÄ±m BankasÄ± Sincan Åžubesi hesaplarÄ±nda görülüyor. 70 bin TL deÄŸerindeki nakit ise hiçbir bankada deÄŸil, ErdoÄŸan’Ä±n “nezdinde.”

Gür’e borcu var: ErdoÄŸan’Ä±n iÅŸadamÄ± Mehmet Gür’e 2 milyon TL borcu görülüyor. Gür, ErdoÄŸan’Ä±n KasÄ±mpaÅŸa’dan çocukluk arkadaÅŸÄ± olarak biliniyor. OrtadoÄŸu Grup’un Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± olan Gür, ErdoÄŸan’Ä±n oÄŸlu Bilal ErdoÄŸan ve eniÅŸtesi Ziya Ä°lgen ile birlikte bir ÅŸirkette ortak olmuÅŸtu. Bilal ErdoÄŸan’Ä±n, amcasÄ± Mehmet ErdoÄŸan ve Ziya Ä°lgen ile birlikte kurduÄŸu BMZ adlÄ± ÅŸirket, Gür ile ortak olup baÅŸka bir ÅŸirket daha kurmuÅŸtu.

4 milyon TL’den 6 milyon TL’ye: ErdoÄŸan’Ä±n 2014 yÄ±lÄ±nda, CumhurbaÅŸkanÄ± seçildiÄŸinde açÄ±klanan mal varlÄ±ÄŸÄ± ile son beyanÄ± arasÄ±nda farklar var. En büyük fark ise bankalardaki hesaplarÄ±nda görülüyor. ErdoÄŸan’Ä±n 2014 beyanÄ±nda bankalarda 4 milyon 404 bin 191 TL ve 200 bin dolar parasÄ± görülüyordu. Mal beyanÄ±nÄ±n imzalandÄ±ÄŸÄ± 1 Temmuz 2014’te dolar kuru 2.1 TL’ydi. Bu durumda ErdoÄŸan’Ä±n 2014 yÄ±lÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 400 bin TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± dolarÄ± vardÄ±. Aradan geçen zamanda ErdoÄŸan’Ä±n 200 bin dolarÄ±nÄ± Albaraka Türk Merkez Åžubesi’nden çektiÄŸi anlaÅŸÄ±lÄ±yor.

OÄŸlundan alacaÄŸÄ±nÄ± almÄ±ÅŸ: 2014 yÄ±lÄ±ndaki beyanda ErdoÄŸan, oÄŸlu Ahmet Burak ErdoÄŸan’dan 500 bin TL alacaÄŸÄ± görünüyordu. Yeni yapÄ±lan mal beyanÄ±nda bu alacaÄŸÄ±n tahsil edildiÄŸi anlaÅŸÄ±lÄ±yor.

Serveti 4 yÄ±lda iki kat artmÄ±ÅŸ: Böylece ErdoÄŸan’Ä±n 2014 yÄ±lÄ±nda alacaklarÄ±, taÅŸÄ±nÄ±r ve taÅŸÄ±nmazlarÄ±, banka hesaplarÄ±ndaki Türk LirasÄ± ve dolarlarÄ± ile birlikte 5 milyon 548 bin 271 TL olan servetini yaklaÅŸÄ±k iki kat artÄ±rarak 10 milyon 386 bin 761 bin TL’ye çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± görüldü.

2.2 milyon maaÅŸla 5 milyon zenginleÅŸme: ErdoÄŸan, iki mal bildirimi arasÄ±nda 46 ay geçti. 2014 yÄ±lÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda geçirdiÄŸi 5 ay, bu yÄ±l bildirim yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada geçirdiÄŸi 5 ay da dahil olmak üzere CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± maaÅŸÄ± brüt 39 bin 950 TL’den, brüt 59 bin TL’ye yükseldi. Yani servetini yaklaÅŸÄ±k 5 milyon TL’den fazla arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 4 yÄ±lda, devletten yaklaÅŸÄ±k 2 milyon 250 bin TL brüt maaÅŸ aldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 09:33

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