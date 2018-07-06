UnkapanÄ± KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ne sÄ±kÄ±ÅŸan TIR'Ä±n dorsesi yan yattÄ±Â 

UnkapanÄ± KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n altÄ±ndan geÃ§en TIR'Ä±n dorsesi yÃ¼ksekliÄŸi nedeniyle kÃ¶prÃ¼ye takÄ±ldÄ±, kÃ¶prÃ¼de hasar meydana geldi.

Ä°stanbul Fatih’te bulunan UnkapanÄ± Köprüsü'nün altÄ±ndan geçen TIR'Ä±n dorsesi yüksekliÄŸi nedeniyle köprüye takÄ±ldÄ±. Kazada TIR'Ä±n dorsesi yan yatarken, köprüde hasar meydana geldi.

Fatih'te yükünü boÅŸaltan B. A.'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± TIR'Ä±n dorsesi UnkapanÄ± Köprüsü'nün destek sütunlarÄ±ndan birine takÄ±ldÄ±. Kazada dorsede bulunan konteynÄ±r yola yan yattÄ±. Kaza nedeniyle yolun bir ÅŸeridi trafiÄŸe kapanÄ±rken geçiÅŸler ise tek ÅŸeritten kontrollü olarak saÄŸlandÄ±.

Eyüpsultan istikametine gittiÄŸi öÄŸrenilen TIR, Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi'ne baÄŸlÄ± ekiplerin iki saatlik çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yerinden kurtarÄ±ldÄ±. Dorsenin kurtarÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan trafik normale döndü. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 07:31

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