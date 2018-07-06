MHP Isparta Ä°l BaÅŸkanÄ± istifa etti

MHP Isparta Ä°l BaÅŸkanÄ± Ä°sa YalÃ§Ä±n, kiÅŸisel sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada gÃ¶revinden istifa ettiÄŸini duyurdu.

MHP Isparta Ä°l BaÅŸkanÄ± Ä°sa YalçÄ±n görevinden istifa etti. YalçÄ±n, “Genel BaÅŸkanÄ±mla yaptÄ±ÄŸÄ±m görüÅŸme sonucu partimizde yeni ve baÅŸarÄ±lÄ± bir dönemin açÄ±lmasÄ±na fÄ±rsat vermek için görevimi bÄ±rakÄ±yorum” dedi.

MHP Ä°l BaÅŸkanÄ± Ä°sa YalçÄ±n, kiÅŸisel sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada görevinden istifa ettiÄŸini duyurdu. BaÅŸkan YalçÄ±n açÄ±klamasÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:

“Milliyetçi Hareket Partisi’nde 3 KasÄ±m 2003 tarihinde Isparta Merkez Ä°lçe BaÅŸkanÄ± olarak baÅŸladÄ±ÄŸÄ±m görevime SayÄ±n Genel BaÅŸkanÄ±m, Genel Merkezimiz ve kÄ±ymetli dava arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n da desteÄŸiyle 4 dönemdir il baÅŸkanÄ± olarak devam ettim. 24 Haziran 2018 tarihinde yapÄ±lan 27. Dönem MilletvekilliÄŸi Seçimlerinde ilimizde çÄ±kan seçim sonucunun tüm sorumluluÄŸunu üzerime alarak; Genel BaÅŸkanÄ±mla yaptÄ±ÄŸÄ±m görüÅŸme sonucu partimizde yeni ve baÅŸarÄ±lÄ± bir dönemin açÄ±lmasÄ±na fÄ±rsat vermek için görevimi bÄ±rakÄ±yorum. Bugün itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi’nin bir neferi olarak görev alacak arkadaÅŸlarÄ±ma elimizden gelen tüm yardÄ±mÄ± esirgemeyeceÄŸimizin bilinmesini isterim. Görev süremiz içerisinde bize ve davamÄ±za omuz veren herkese Milliyetçi Hareket Partisi ve ÅŸahsÄ±m adÄ±na teÅŸekkür ediyorum. Allah yar ve yardÄ±mcÄ±larÄ± olsun.”

MHP MÄ°LLETVEKÄ°LÄ° KAZANAMADI

24 Haziran seçimi sonucunda Isparta’daki 4 milletvekilinden 3’ünü AKP, diÄŸerini de Ä°YÄ° Parti kazandÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 01:12

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