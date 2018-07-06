Konya'da yolcu otobÃ¼sÃ¼ devrildi; en az 33 kiÅŸi yaralandÄ±

Konya'da yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n devrilmesi sonucu alÄ±nan ilk bilgilere gÃ¶re en az 33 kiÅŸi yaralandÄ±.

Konya'nÄ±n IlgÄ±n ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 33 kiÅŸi yaralandÄ±.

Murat TaÅŸtekin yönetimindeki 44 AG 919 plakalÄ± yolcu otobüsü Afyonkarahisar - Konya karayolu IlgÄ±n yakÄ±nlarÄ±nda devrildi. Kazada sürücü ile 4'ü çocuk 32 yolcu yaralandÄ±.

Kaza yerine çok sayÄ±da ambulans sevk edilirken, otobüs ÅŸöförü TaÅŸtekin Konya'ya, diÄŸer yaralÄ±lar ise IlgÄ±n ve AkÅŸehir devlet hastanelerine sevk edildi.

Kaza sonrasÄ± karayolu yaklaÅŸÄ±k 2 saat trafiÄŸe kapanÄ±rken, otobüsün kaldÄ±rÄ±lmasÄ± sonrasÄ± yol tekrar trafiÄŸe açÄ±ldÄ±.

IlgÄ±n KaymakamÄ± Yücel Gemici IlgÄ±n Devlet Hastanesine giderek yaralÄ±larÄ±n durumu hakkÄ±nda yetkililerden bilgi aldÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 00:58

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