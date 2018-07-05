Donald Trump'Ä±n gÃ¶reve getirdiÄŸi Scott Pruitt istifa etti

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Ã‡evre Koruma AjansÄ±'nÄ±n baÅŸÄ±na getirdiÄŸi Scott Pruitt, istifa etti.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, son günlerde ismi yolsuzluklarla anÄ±lan Çevre Koruma AjansÄ± BaÅŸkanÄ± Scott Pruitt'in istifasÄ±nÄ± kabul ettiÄŸini açÄ±kladÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump , kabinesinden Pruitt'in istifasÄ±nÄ± kabul ettiÄŸini sosyal medya hesabÄ± Twitter üzerinden duyurdu.

Pruitt'in görevi süresince "olaÄŸanüstü" bir baÅŸarÄ± gösterdiÄŸini kaydeden Trump , "Çevre Koruma AjansÄ± BaÅŸkanÄ± Scott Pruitt'in istifasÄ±nÄ± kabul ettim." ifadelerini kullandÄ±. Trump, Pruitt'in yerine Çevre Koruma AjansÄ± BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Andrew Wheeler'Ä±n geçici olarak görevlendirildiÄŸini duyurdu. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 23:59

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