Urfa'da elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±lan Ã§ocuk yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

FotoÄŸraf: DHA

Urfa'da elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±lan Ã§ocuk yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

    • 05 Temmuz 2018 23:48

    Urfa'da elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±lan 9 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk hayatÄ±nÄ± kaybetti.

    Urfa'nÄ±n merkez Eyyübiye ilçesinin Akdilek Mahallesi'nde 9 yaÅŸÄ±ndaki Hamit Bozkurt, buzdolabÄ±nÄ±n fiÅŸini prize takarken akÄ±ma kapÄ±ldÄ±.

    Yaralanan Bozkurt, 112 Acil Servis ekipleri tarafÄ±ndan ÅžanlÄ±urfa EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

    Hastanedeki müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayan çocuÄŸun cenazesi, ÅžanlÄ±urfa Adli TÄ±p Kurumundaki otopsi iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan yakÄ±nlarÄ±na teslim edildi. (AA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 23:50
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