GÃ¼ney Afrika'da kaÃ§ak gergedan avcÄ±larÄ±, aslanlarÄ±n kurbanÄ± oldu

GÃ¼ney Afrika'da kaÃ§ak gergedan avlamaya gelen en az iki kiÅŸi, aslanlar tarafÄ±ndan yendi.

Güney Afrika'daki bir doÄŸal koruma alanÄ±nda kaçak gergedan avlayan en az iki kiÅŸinin aslanlar tarafÄ±ndan öldürülüp yendiÄŸi belirtildi. Korucular iki ya da büyük olasÄ±lÄ±kla üç avcÄ±dan geriye kalanlarÄ± ülkenin güneydoÄŸusundaki Sibuya doÄŸal koruma alanÄ±nda buldu. AvcÄ±larÄ±n yanÄ±nda ayrÄ±ca bir tüfek ve bir balta da bulundu.

GERGEDAN BOYNUZUNDA TALEP ARTIÅžI

BBC'den aktarÄ±lana göre, Asya'dan gergedan boynuzuna talebin artmasÄ± nedeniyle son yÄ±llarda gergedanlarÄ±n kaçak avlanmasÄ±nda büyük artÄ±ÅŸ oldu. Çin, Vietnam ve bazÄ± diÄŸer Asya ülkelerinde, gergedan boynuzunun cinsel gücü artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±lÄ±yor.

BU YIL ALTINCI OLDU

Koruma alanÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± DoÄŸu Cape bölgesinde sadece bu yÄ±l altÄ± gergedan kaçak avcÄ±lar tarafÄ±ndan öldürüldü. Güney Afrika'da ise son 10 yÄ±lda yedi binden fazla gergedan kaçak avcÄ±larÄ±n kurbanÄ± oldu. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 22:20

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