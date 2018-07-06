Kesilen elektriÄŸini baÄŸlamak isterken can verdi: Yoksulluk Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

FÄ±rat DanÄ±ÅŸman, Sultangazi'deki evinin yanÄ±ndaki direÄŸe Ã§Ä±kÄ±p kablolarÄ± baÄŸlamak isterken dengesini kaybedip dÃ¼ÅŸtÃ¼ ve feci ÅŸekilde can verdi.

Eylem NAZLIER

Ä°stanbul

HurdacÄ±lÄ±k yaparak geçimini saÄŸlayan FÄ±rat DanÄ±ÅŸman biriken faturalarÄ±nÄ± ödeyemeyince elektriÄŸi kesildi. DanÄ±ÅŸman, evinin yanÄ±ndaki direkten eve elektrik baÄŸlamak isterken düÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti. Cebinden sadece 1.5 lira çÄ±ktÄ±.

Ä°stanbul’un Sultangazi ilçesine baÄŸlÄ± Zübeyde HanÄ±m Mahallesi Gazi Caddesi’nde yaÅŸayan 58 yaÅŸÄ±ndaki FÄ±rat DanÄ±ÅŸman, bir yÄ±l önce eÅŸini kaybetti. O günden bu yana kÄ±zÄ± ve torunuyla yaÅŸayan DanÄ±ÅŸman hurdacÄ±lÄ±k yaparak geçimini saÄŸlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yordu.

BÄ°RÄ°KEN FATURALAR 8 BÄ°N LÄ°RA OLDU

Evin ihtiyaçlarÄ±nÄ± bile karÅŸÄ±layamayan DanÄ±ÅŸman elektrik faturalarÄ±nÄ± ödeyemedi. Biriken borç faizleriyle birlikte 8 bin liraya ulaÅŸtÄ±. Önceki gün eve gelen BEDAÅž görevlileri eve enerji akÄ±mÄ± saÄŸlayan elektrik tellerini kesti.

KomÅŸularÄ±nÄ±n anlatÄ±mÄ±na göre DanÄ±ÅŸman o esnada evde deÄŸildi. KaÄŸÄ±t toplamak için dÄ±ÅŸarÄ±da olan DanÄ±ÅŸman’Ä±n kÄ±zÄ± babasÄ±nÄ± arayarak, ‘Baba gel elektriÄŸi kestiler’ dedi. Eve gelen DanÄ±ÅŸman telleri baÄŸlamak için direÄŸe çÄ±ktÄ± ancak dengesini kaybederek düÅŸtü. KomÅŸularÄ±nÄ±n haber verdiÄŸi 112 saÄŸlÄ±k ekipleri DanÄ±ÅŸman’Ä±n düÅŸer düÅŸmez hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. KomÅŸularÄ± DanÄ±ÅŸman’Ä±n cebinden sadece 1.5 lira çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

TORUNUNUN MASRAFLARINDAN SIRA FATURAYA GELMEDÄ°

DanÄ±ÅŸman’Ä±n oturduÄŸu Gazi Caddesi 30-35 tane tek katlÄ± derme çatma gecekondunun olduÄŸu bir cadde. Caddede yaÅŸayanlarÄ±n hepsi çok yoksul. GörüÅŸtüÄŸümüz komÅŸularÄ± DanÄ±ÅŸman’Ä±n yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatÄ±yorlar: “10 yÄ±ldÄ±r kaÄŸÄ±t toplayarak geçimini saÄŸlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yordu. BEDAÅž’a 8 bin lira borcu vardÄ±. Torununun bezi, mamasÄ±, mutfak masrafÄ±ndan bir türlü sÄ±ra elektrik faturasÄ±na gelmiyordu. 58 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen sabahÄ±n erken saatinde kalkÄ±p gece yarÄ±larÄ±na kadar sokaklarda karton, kaÄŸÄ±t topluyordu. O gün de kaÄŸÄ±t toplamak için çÄ±ktÄ±. El arabasÄ± hâlâ Gazi Mahallesi Dörtyol’da.”

‘BÄ°ZÄ°M DEVLETE BORCUMUZ BÄ°TMEZ’

Mahallenin bakkalÄ± anlatÄ±yor: “Borçla alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmazdÄ±. Günlük ne bulduysa onu harcardÄ±. çok yoksuldular.” Son sözü yine komÅŸularÄ± söylüyor: “Biz devlete borcumuzu asla bitiremeyiz. Elektrik ve su faturasÄ±nÄ± ödemekte çok zorlanÄ±yoruz. EÅŸ, dosttan yardÄ±m alarak geçinebiliyoruz.”

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 23:53

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