NevÅŸehir'de 'ErdoÄŸan'a hakaret'ten gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸi tutuklandÄ±
FotoÄŸraf: Hakime Torun - Nursima Keskin/DHA

NevÅŸehir'de 'ErdoÄŸan'a hakaret'ten gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸi tutuklandÄ±

    • 05 Temmuz 2018 22:04

    NehÅŸehir'de sosyal medyadan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸi tutuklandÄ±.

    NevÅŸehir'de CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'a hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸi tutuklandÄ±.

    Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, güvenlik ÅŸubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarÄ± üzerinden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a hakaret ettiÄŸi ileri sürülen K.C'yi, cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n talimatÄ± doÄŸrultusunda gözaltÄ±na aldÄ±.

    Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen K.C, savcÄ±lÄ±k ifadesinde paylaÅŸÄ±mlarÄ± kendisinin yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etti.

    K.C., çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sulh ceza hakimliÄŸince tutuklandÄ±. (AA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 22:07
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