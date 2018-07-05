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FotoÄŸraf: Hakime Torun - Nursima Keskin/DHA
NevÅŸehir'de 'ErdoÄŸan'a hakaret'ten gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸi tutuklandÄ±
05 Temmuz 2018 22:04
NehÅŸehir'de sosyal medyadan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸi tutuklandÄ±.
NevÅŸehir'de CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'a hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸi tutuklandÄ±.
Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, güvenlik ÅŸubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarÄ± üzerinden CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a hakaret ettiÄŸi ileri sürülen K.C'yi, cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n talimatÄ± doÄŸrultusunda gözaltÄ±na aldÄ±.
Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen K.C, savcÄ±lÄ±k ifadesinde paylaÅŸÄ±mlarÄ± kendisinin yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etti.
K.C., çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sulh ceza hakimliÄŸince tutuklandÄ±. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 22:07
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