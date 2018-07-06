SÃ¼perpak iÅŸÃ§isi: Patron ayda 700 bin lira kÃ¢r etti, iÅŸÃ§iye sÄ±fÄ±r dÃ¼ÅŸtÃ¼

Antep SÃ¼perpak iÅŸÃ§ileri, sÄ±fÄ±r zamma karÅŸÄ± grevi sonuna kadar sÃ¼rdÃ¼rmeye kararlÄ±: FabrikayÄ± biz kurduk, ÅŸimdi patron ayda 700 bin lira kÃ¢r ediyor.

Deniz KAR

Ali YILMAZ

Antep

Süperpak’Ä±n Antep’te bulunan fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler grevlerini kararlÄ±lÄ±kla sürdürüyor. BaÅŸpÄ±nar’Ä±n 4. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrika önünde bekleyiÅŸlerini sürdüren iÅŸçiler, ücret ve sosyal haklarÄ±n yanÄ± sÄ±ra yemeklerin iyileÅŸtirilmesi, bayram arifesinde tam gün izin verilmesi gibi taleplerinin de karÅŸÄ±lanmasÄ±nÄ± istiyor.

Yemekhanede oldukça sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± zamanlar geçirdiklerini söyleyen Selüloz-Ä°ÅŸ Ä°ÅŸyeri BaÅŸtemsilcisi Fatih Hannar, “Makineleri boÅŸ bÄ±rakmamak için yemeÄŸe sÄ±rayla iniyoruz, bazen sonradan inen arkadaÅŸa ekmek kalmÄ±yor o da aç kalÄ±yor. Yemek çeÅŸidi de yeterli deÄŸil, iki günde bir kuru fasulye-pilav çÄ±kÄ±yor, etli yemek çok nadir çÄ±kÄ±yor. Geceleri aÅŸçÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± için gece vardiyasÄ±ndaki arkadaÅŸlara kahvaltÄ± veriliyor. Biz de bunlarÄ±n iyileÅŸtirilmesini istedik, tabldot baÅŸÄ±na 8.5 lira para ödüyoruz, gerekirse yemek fiyatlarÄ± artsÄ±n ama düzgün yemek çÄ±ksÄ±n, geceye de aÅŸçÄ± gelsin dedik” diye konuÅŸtu. Bu talebin patronun iÅŸine gelmediÄŸini, taÅŸeron iÅŸçilerden birini gece aÅŸçÄ±sÄ± olarak görevlendirdiÄŸini anlatan Hannar, devam etti: “O arkadaÅŸÄ±n da iÅŸi çÄ±kabiliyor, ustasÄ± çaÄŸÄ±rÄ±yor, baÅŸka bir ÅŸey oluyor. Öyle olunca arkadaÅŸlar yine sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yor, mesela gelip 8.5 saat çalÄ±ÅŸacaksÄ±n, acÄ±kmÄ±ÅŸsÄ±n, bir bakÄ±yorsun yemek yok; böyle olunca insanlarÄ±n moralleri bozuluyor, huzursuzluk oluyor. Koskoca MM Süperpak’sÄ±n, bunu düzeltemiyorsun.”

'FABRÄ°KAYI BÄ°Z KURDUK, PATRON KÂRI ALDI'

Zam teklifini net 475 liradan 370 liraya indirdiklerini hatÄ±rlatan Hannar, “Bunun üzerine patron bize sÄ±fÄ±r zam dayatmasÄ±nda bulundu. Ä°ÅŸyeri yönetimi 4 Temmuz ÇarÅŸamba tarihinde görüÅŸmeye çaÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ± ama onu da iptal etti, dönüÅŸ yapmadÄ±. Moralimizi bozup direniÅŸimizi kÄ±rmaya dönük bir hareket olduÄŸunu düÅŸünüyoruz. HaklarÄ±mÄ±z karÅŸÄ±lanana kadar direniÅŸimiz sürecek” diye konuÅŸtu.

Ä°ÅŸçilerin durumu sorduÄŸumuz Hannar ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “ÇalÄ±ÅŸmayÄ±nca önümüzü göremiyoruz; kimisinin eÅŸi hamile, kimisinin ev kirasÄ± gecikmiÅŸ, kimisi kredi kartÄ± borçlarÄ±yla uÄŸraÅŸÄ±yor. AylÄ±k sabit gelir kesilince evdeki duruma da yansÄ±yor, eÅŸiyle kavga edenler oluyor. Böyle durumlarda, sorun yaÅŸayan arkadaÅŸlarla konuÅŸarak, yaÅŸananlarÄ±n moralimizi bozmamasÄ±nÄ±, grevin seyrini etkilememesini saÄŸlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz.” FabrikayÄ± kendilerini kurduÄŸunu, patronun da aylÄ±k 700 bin lira kâr ettiÄŸini aktaran Hannar, “Patron kâr ediyorsa bizim sayemizde. Ä°zninin ikinci gününde, sÄ±rf iÅŸveren aradÄ±ÄŸÄ± için dönüp iÅŸinin baÅŸÄ±na geçen adamlar var, bu fabrikada hakkÄ±mÄ±z var. Burada kimse borç istemiyor, sadaka istemiyor, herkes hakkÄ± olanÄ± istiyor” dedi.

DAYANIÅžMA ÇAÄžRISI

Ä°ÅŸverenin grev tehlikesine karÅŸÄ± bazÄ± önlemler aldÄ±ÄŸÄ± bilgisini veren diÄŸer Ä°ÅŸyeri Temsilcisi Mehmet AtÄ±lgan “Grev baÅŸlamadan önce fabrikada üretilen mallarÄ±n tamamÄ± gönderildi, baÅŸka fabrikalardaki arkadaÅŸlarÄ±n dediÄŸine göre bundan 6 ay öncesinden itibaren sipariÅŸ almamaya baÅŸlamÄ±ÅŸlar, gelen sipariÅŸleri geri göndermiÅŸler. Grevden önce iÅŸi durdurmaya yönelik adÄ±m attÄ±lar, greve hazÄ±rlÄ±k yapÄ±yorlarmÄ±ÅŸ” dedi. AynÄ± iÅŸ kolundan baÅŸka fabrikalarda çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin de yanlarÄ±na gelerek destekte bulunduklarÄ±nÄ± söyleyen Mehmet AtÄ±lgan “SendikalarÄ±n, BaÅŸpÄ±nar’da çalÄ±ÅŸan diÄŸer iÅŸçilerin dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± bekliyoruz” çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 21:40

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