KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'dan kurultay yorumu: Ã–rgÃ¼te gÃ¼veniyorum

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, parti iÃ§inde tartÄ±ÅŸÄ±lan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kurultaya iliÅŸkin 'Ã–rgÃ¼tÃ¼n saÄŸduyusuna gÃ¼veniyorum' yorumu yaptÄ±.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, MYK toplantÄ±sÄ±nda kurmaylarÄ±yla birlikte olaÄŸanüstü kurultay tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun genel baÅŸkan deÄŸiÅŸimi üzerinden yapÄ±lan tartÄ±ÅŸmalarla ilgili “Örgütün saÄŸduyusuna güveniyorum” dediÄŸi öÄŸrenildi.

CHP’nin CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Muharrem Ä°nce’nin genel baÅŸkanlÄ±k deÄŸiÅŸimi çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan MYK ilk kez toplandÄ±. ToplantÄ± 4.5 saat sürdü. ToplantÄ±da seçim sonuçlarÄ±ve imza toplayarak partiyi olaÄŸanüstü kurultaya götürme çalÄ±ÅŸmalarÄ± masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±.

Hürriyet'ten RÄ±fat BaÅŸaran'Ä±n haberine göre; KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun, olaÄŸanüstü kurultay tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± deÄŸerlendirirken, “Kritik dönemlerde parti tabanÄ± iÅŸ yapmanÄ± ister. Kavga etmeni deÄŸil. Örgütün saÄŸduyusuna güveniyorum” dediÄŸi öÄŸrenildi. Özel konuÅŸmalarÄ±nda da, kamuoyu önünde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalarda da Ä°nce ile ilgili polemik yaratacak hiçbir konuya girmeyeceÄŸi ve yorum yapmayacaÄŸÄ± belirten KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun, MYK üyelerine ve milletvekillerine de bu yönde talimat verildiÄŸi öÄŸrenildi.

MYK üyeleri ise kurultayÄ±n toplanabilmesi ve genel baÅŸkan seçiminin yapÄ±labilmesi için gerekli olan kurultay delegelerinin yüzde 51’inden yeterli imzanÄ±n bulunamayacaÄŸÄ± yönünde görüÅŸ bildirdi. KurmaylarÄ±n “CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ±nÄ±n partiden çok oy almasÄ± kadar doÄŸal bir durum yok. Bunu kÄ±yaslamak demek ‘ben partiyle yarÄ±ÅŸtÄ±m’ demek anlamÄ±na gelir. EÄŸer partiyle yarÄ±ÅŸtÄ±ysa bu doÄŸru ama rakibi ErdoÄŸan ise doÄŸru deÄŸil. AlÄ±nan hem yüzde 22,5 da yüzde 30 da bizim oyumuz. Tüm oylarda hepimizin payÄ± var. Bundan yola çÄ±karak eleÅŸtiride bulunanlar baÅŸÄ±ndan beri Ä°nce’nin cumhurbaÅŸkanÄ± olmasÄ±na deÄŸil partiyle yarÄ±ÅŸmasÄ±na odaklananlardÄ±r” dediÄŸi kaydedildi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 21:25

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