'YÃ¼zde 15 enflasyon varken sÄ±fÄ±r zamla Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± beklemesinler'

Ä°zmir TorbalÄ±'daki SÃ¼perpak iÅŸÃ§ileri, sÄ±fÄ±r zam dayatmasÄ±na karÅŸÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ± grevlerini 16'ncÄ± gÃ¼nÃ¼nde de kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Metehan UD

Ä°zmir

Grevdeki Süperpak iÅŸçileri enflasyonun yüzde 15 olduÄŸunu, geçimin her geçen gün zorlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Kimse sÄ±fÄ±r zamla çalÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± beklemesin” dedi. Avusturya menÅŸeli ambalaj üreticisi MM Süperpak’Ä±n Ä°zmir TorbalÄ±, Karaman ve Gaziantep’te kurulu fabrikalarÄ±nda çalÄ±ÅŸan toplam 250 iÅŸçi mücadelelerini sürdürmekte kararlÄ±.

Fabrikalarda örgütlü olan Türk-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± Selülöz-Ä°ÅŸ SendikasÄ± ile Süperpak patronu arasÄ±ndaki toplusözleÅŸme görüÅŸmelerinde, patronun sÄ±fÄ±r zam dayatmasÄ± nedeniyle baÅŸlayan grev 16. gününe girdi. Ä°ÅŸçiler net 370 lira zam istiyor.

TorbalÄ±’daki iÅŸçilerle grevi, kuralsÄ±z çalÄ±ÅŸmanÄ±n ne anlama geleceÄŸini, hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve son açÄ±klanan yüzde 15’lik enflasyonu konuÅŸtuk. Fabrikada toplamacÄ± olarak çalÄ±ÅŸan Nursel AtÄ±lgan, biri üniversite, okuyan iki çocuÄŸunun olduÄŸunu belirterek “Tek baÅŸÄ±ma ev geçindirmeye ve çocuk okutmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Ä°ki kira, iki elektrik, iki su ödüyorum. OnlarÄ±n sÄ±fÄ±r zam diretmesi bizi çok düÅŸündürüyor. Åžimdiki maaÅŸla bile zamlar karÅŸÄ±sÄ±nda zor geçiniyoruz. Hayat her geçen gün zorlaÅŸÄ±yor. 3 haftada bir pazara çÄ±kabiliyorum. Sürekli pazar yapamÄ±yoruz. 50 milyonla pazar yaparak kÄ±t kanaat geçinmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorum Sosyal hayatÄ±mÄ±z hiç yok” diye konuÅŸtu.

‘SIFIR ZAM EK Ä°Åž DEMEKTÄ°R’

Ä°ÄŸneden ipliÄŸe her ÅŸeyin fiyatÄ± artarken kendilerine zamsÄ±z çalÄ±ÅŸma dayatÄ±lmasÄ±nÄ±n açÄ±klanacak bir yanÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden AtÄ±lgan, ÅŸöyle devam etti: “Åžimdi ödemem gereken bir kiram, faturalarÄ±m var ama bunu ödeyecek bir kuruÅŸ param yok. Ama buna raÄŸmen grevden vazgeçmiyoruz. Enflasyonun yüzde 15’i geçtiÄŸi bir ortamda bir kuruÅŸ altÄ±nÄ± kabul etmemizi beklemesinler. Çok fazla bir ÅŸey de istemiyoruz. Ellerini vicdanÄ±na koyup ailesini geçindirmek isteyen bizleri düÅŸünsünler. Benim aldÄ±ÄŸÄ±m 2 bin 200 lira gelsin öÄŸrenci okutsun, pazar yapsÄ±n. Kendini bizim yerimize koysun, haklÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± anlamaya çalÄ±ÅŸsÄ±n. SÄ±fÄ±r zam vicdansÄ±zlÄ±ktÄ±r. SÄ±fÄ±r zam bizi ek iÅŸte çalÄ±ÅŸmaya mecbur bÄ±rakÄ±r, temizliÄŸe gitmem gerekir. SözleÅŸmenin bir an önce yapÄ±larak iÅŸimize kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerden eskisi devam etmek istiyoruz.”

‘ZAMSIZ ÇALIÅžMA BORÇLANDIRIR’

Makine operatörü olarak çalÄ±ÅŸan Ä°zzet KÄ±vÄ±lcÄ±m da sÄ±fÄ±r zammÄ±n lafÄ±nÄ±n bile edilmemesi gerektiÄŸini söyledi. Ä°ki yÄ±l daha aynÄ± maaÅŸla çalÄ±ÅŸmanÄ±n yüzde 15’lik enflasyon ve ülke gerçekleri düÅŸünüldüÄŸünde mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden KÄ±vÄ±lcÄ±m “SÄ±fÄ±r zam bizim açÄ±mÄ±zdan kölelik. BorçlandÄ±rÄ±r, harcamalarÄ±mÄ±zÄ± daha da kÄ±stÄ±rÄ±r. Ä°ki yÄ±l önceki harcamalarÄ±mÄ±zla ÅŸimdiki bir deÄŸil, iki yÄ±l sonra daha da kötü olacak. Sürekli bir ÅŸeylere zam geliyor, deÄŸiÅŸiyor. Åžu anda bile kÄ±t kanaat geçinmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. istediÄŸimiz maaÅŸ zammÄ±nÄ± alÄ±rsak biraz daha rahat geçineceÄŸiz” dedi.

‘ZAMMI OKUL MASRAFI Ä°ÇÄ°N KULLANACAÄžIZ’

AlacaklarÄ± zammÄ± çocuÄŸunun okul masraflarÄ±nda kullanacaÄŸÄ±nÄ± ekleyen KÄ±vÄ±lcÄ±m ÅŸunlarÄ± söyledi: “Okullar açÄ±lacak ve oÄŸlum liseye baÅŸlayacak. OturduÄŸumuz bölgenin dÄ±ÅŸÄ±nda bir yere gidecek. Yol masrafÄ±, okul masrafÄ±nda kullanacaÄŸÄ±z. ÇaÄŸrÄ±larÄ±mÄ±za karÅŸÄ± diretmesinler, kulak versinler. Samimi bir teklifle gelsinler. YÄ±ldÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar ama pes etmeyeceÄŸiz. Üretim ya da sipariÅŸlerdeki düÅŸüÅŸün sorumlusu biz deÄŸiliz, Yönetim beceriksizliÄŸi ya da iÅŸi takip edememesi. Biz verilen iÅŸi en layÄ±kÄ±yla yerine getirdik, çok kötü makinelerde iÅŸi götürüyorduk.”

‘BÄ°R DE VERGÄ° DÄ°LÄ°MÄ° VAR’

Yine makine operatörü olarak çalÄ±ÅŸan Ercan SaltÄ±k da her ÅŸeye zam gelirken zamsÄ±z çalÄ±ÅŸmanÄ±n anormal olduÄŸunu da belirterek “Biz hakkÄ±mÄ±zÄ± aramak için arkamÄ±zdaki gücü kullanarak grev kararÄ± aldÄ±k ve 16 gündür de görevimiz sürüyor. Bu saatten sonra da geri dönüÅŸ yok, kararlÄ± ÅŸekilde ilerliyor. Bölünme olmadan sonuna kadar götüreceÄŸiz. Bizim istediÄŸimiz oran da belli. Özellikle net istedik. Brüt olayÄ±nda zarara giriyoruz. AltÄ±ncÄ± aydan sonra vergi dilimine girilerek kesiliyor. Sene sonunda aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maaÅŸ giderlerimizi karÅŸÄ±lamÄ±yor. Zamla borçlarÄ±mÄ± kapatmayÄ± düÅŸünüyorum. Bizim yerimiz fabrikanÄ±n önü deÄŸil, makinelerin baÅŸÄ±. AnlaÅŸma saÄŸlanÄ±rsa iÅŸimize devam ederiz. BurasÄ± bir iÅŸyeri ve kazanÄ±yor. KazanÄ±lan paydan bizim de almamÄ±z gerekiyor” diye konuÅŸtu.

POLKÄ°MA Ä°ÅžÇÄ°LERÄ° VE TÜRK-Ä°Åž YÖNETÄ°CÄ°LERÄ°NDEN DESTEK

Greve destek ziyaretleri devam ediyor. Son olarak BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ üyesi Polkima iÅŸçileri ile Türk-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± sendikalarÄ±n yöneticileri greve desteklerini dile getirdiler.

DayanÄ±ÅŸmaya gelenler “Ä°ÅŸ ekmek yoksa barÄ±ÅŸ da yok”, “YaÅŸasÄ±n sÄ±nÄ±f dayanÄ±ÅŸmasÄ±”, “Süperpak iÅŸçisi yalnÄ±z deÄŸildir” sloganlarÄ±yla Süperpak önüne yürüdüler. Ä°ÅŸyeri BaÅŸtemsilcisi Abdullah Pekçakar “Biz iÅŸçiler çok ÅŸey istemiyoruz, pastadan bir parça daha istiyoruz. HanlarÄ±, arabalarÄ± onlarÄ±n olsun ama pastayÄ± da paylaÅŸÄ±p yiyelim. Bizim derdimiz bu. FabrikalarÄ±n kapanmasÄ±nÄ± talep etmiyorsunuz” dedi.

Türk-Ä°ÅŸ Ege Bölge Temsilcisi Süleyman YÄ±ldÄ±rÄ±m, TEKSÄ°F, DERÄ°TEKS, TÜMTÄ°S, Harb-Ä°ÅŸ, BasÄ±n-Ä°ÅŸ, Tes-Ä°ÅŸ, Tek GÄ±da-Ä°ÅŸ ve TGS sendikalarÄ±nÄ±n Ä°zmir ÅŸubelerinin yöneticileri de dün fabrika önündeydi. Burada konuÅŸma yapan Bölge Temsilcisi Süleyman YÄ±ldÄ±rÄ±m, Türk-Ä°ÅŸ olarak greve müdahil olacaklarÄ±nÄ± belirterek “Biz bize ait olanlarÄ± almak için yola çÄ±ktÄ±k. OnlarÄ± almadan da geri dönmeyeceÄŸiz. Biz sabÄ±rlÄ±lÄ±kla grevimizi sürdüreceÄŸiz. Biz haktan, hukuktan, uzlaÅŸÄ±dan yanayÄ±z ama teslimiyetçi deÄŸiliz. O yüzden bize ait olanlarÄ± alana kadar buradayÄ±z. UmarÄ±m en kÄ±sa sürede bu belirsizliÄŸi kaldÄ±rÄ±rÄ±z” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 21:19

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