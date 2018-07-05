Hakkari'de 30 bÃ¶lge giriÅŸe yasaklandÄ±

FotoÄŸraf ve görsel: Pixabay

Hakkari'de 30 bÃ¶lge giriÅŸe yasaklandÄ±

    • 05 Temmuz 2018 21:14

    Hakkari ValiliÄŸi, kent genelinde 30 bÃ¶lgeyi 'Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi' ilan edilerek giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlara yasakladÄ±.Â 

    Hakkari ValiliÄŸi, kent genelinde 30 bölgeyi 15 gün boyunca güvenlik gerekçesiyle yasakladÄ±.

    “Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edilen alanlarla ilgili yapÄ±lan açÄ±klamada: “2565 sayÄ±lÄ± Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereÄŸince; ilimiz merkez, Çukurca, Åžemdinli ve Yüksekova ilçeleri sÄ±nÄ±rlarÄ±nda bulunan 30 bölge 08-22 Temmuz 2018 tarihleri arasÄ±nda ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiÅŸ olup, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bu bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r” denildi. (MA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 22:09
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