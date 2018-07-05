Bakan YÄ±lmaz'dan idam aÃ§Ä±klamasÄ±: Millet Ã§izerse ilerleriz

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, bir vatandaÅŸÄ±n idama iliÅŸkin 'Millet bize hangi rotayÄ± Ã§izerse, o rotada ilerleriz. HiÃ§ merak etmeyin' dedi.

Konya'nÄ±n Çeltik ilçesinde ziyaretlerde bulunan Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz'a bir vatandaÅŸÄ±n "Çocuk istismarcÄ±larÄ±na idam istiyoruz" demesi üzerine "Millet bize hangi rotayÄ± çizerse, o rotada ilerleriz. Hiç merak etmeyin" dedi.

Konya'nÄ±n AkÅŸehir ilçesinde düzenlenecek olan 59'uncu UluslararasÄ± Nasrettin Hoca ÅženliÄŸi için kente gelen Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz', ilk olarak Çeltik ilçesinde partililerle bir araya geldi. 24 Haziran seçimini deÄŸerlendiren Bakan YÄ±lmaz, Avrupa'da hiçbir ülke de görülemeyecek bir katÄ±lÄ±mla seçim yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu aziz millet, yüzde 86 gibi bir katÄ±lÄ±mla Avrupa ülkelerinin hiçbirinde görülmeyecek bir katÄ±lÄ±m gösterdi. Bu da milletin demokrasiye olan tutkusunu, sevdasÄ±nÄ±, problemlerde çözümün demokraside olduÄŸunu gösteriyor" dedi.

MÄ°LLETÄ°N ÇÄ°ZDÄ°ÄžÄ° ROTADA Ä°LERLERÄ°Z

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan salondan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada bir kiÅŸi "Çocuk istismarcÄ±larÄ±na idam istiyoruz" diye baÄŸÄ±rmasÄ± üzerine Bakan YÄ±lmaz, "Millet bize hangi rotayÄ± çizerse, o rotada ilerleriz. Hiç merak etmeyin" diye konuÅŸtu. (Konya/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 21:10

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