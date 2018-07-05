Lice davasÄ± avukatÄ±ndan karar duruÅŸmasÄ±na Ã§aÄŸrÄ±

Liceâ€™de 1993 yÄ±lÄ±nda 16 sivilin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, 36 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± olaya iliÅŸkin aÃ§Ä±lan davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ± yarÄ±n (6 Temmuz Cuma) gÃ¶rÃ¼lecek.

Lice’de 1993 yÄ±lÄ±nda Jandarma Bölge KomutanÄ± TuÄŸgeneral Bahtiyar AydÄ±n’Ä±n ÅŸüpheli ölümü sonrasÄ± 16 sivilin öldürüldüÄŸü, 36 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± olaya iliÅŸkin açÄ±lan davanÄ±n sonuna gelindi. DavanÄ±n avukatÄ±, demokrasi güçlerini Ä°zmir'de görülecek dava için dayanÄ±ÅŸmaya çaÄŸÄ±rdÄ±.

DiyarbakÄ±r’Ä±n Lice ilçesinde, 22 Ekim 1993’te Jandarma Bölge KomutanÄ± TuÄŸgeneral Bahtiyar AydÄ±n’Ä±n ÅŸüpheli bir ÅŸekilde öldürülmesinin ardÄ±ndan polis ve askerlerce yakÄ±lÄ±p yÄ±kÄ±lan ilçe merkezinde 16 sivilin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi, 36 kiÅŸinin ise yaralandÄ±ÄŸÄ± olaya iliÅŸkin açÄ±lan davanÄ±n 13’üncü duruÅŸmasÄ±na Ä°zmir 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde bugün devam edilecek. OlayÄ±n failleri olarak gösterilen dönemin DiyarbakÄ±r Jandarma Alay KomutanÄ± Emekli Albay EÅŸref HatipoÄŸlu ile ÜsteÄŸmen Tunay YanardaÄŸ hakkÄ±nda “Taammüden öldürme”, “HalkÄ± isyana ve birbirini öldürmeye teÅŸvik”, “Cürüm iÅŸlemek üzere teÅŸekkül oluÅŸturma” suçlarÄ±ndan açÄ±lan davada, aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis ve 24 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyordu. YanardaÄŸ’Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle dosyasÄ± düÅŸerken davanÄ±n tek sanÄ±ÄŸÄ± olan EÅŸref HatipoÄŸlu ise tutuksuz yargÄ±lanÄ±yor.

MA’dan Ruken Demir’e konuÅŸan dava avukatlarÄ±ndan Ali AydÄ±n da, Lice davasÄ±nÄ±n dönemin karanlÄ±k davalarÄ±ndan biri olduÄŸunu belirterek davada hiçbir soruÅŸturma yürütülmeden zaman aÅŸÄ±mÄ±na bir gün kala bir iddianame hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. AydÄ±n, 10 yÄ±llÄ±k zaman aÅŸÄ±mÄ±nÄ±n bile tüketilmek istendiÄŸini belirtti. “Tüm halkÄ±mÄ±zÄ±n, demokratik kitle örgütlerinin ve avukatlarÄ±n bu davayÄ± izlemelerini ve destek çÄ±kmalarÄ±nÄ± istiyoruz” diyen AydÄ±n, “Bu duruÅŸmada karar verilecek. Bu karar sürecinde bir katÄ±lÄ±mÄ±n ve sahiplenmenin olmasÄ± gerekiyor. Sadece bu karar ile bitmeyecek. Yine Anayasa Mahkemesine baÅŸvuru yapacaÄŸÄ±z. Daha sonra Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi süreci ile devam edecektir. Yeni bir cezasÄ±zlÄ±k uygulamasÄ±nÄ±n Türkiye tarihinde yer almasÄ±nÄ± istemiyoruz” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 21:06

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