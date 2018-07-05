3 banka borÃ§lara karÅŸÄ±lÄ±k TÃ¼rk Telekom'u almak istiyor

Akbank, Garanti BankasÄ± ve Ä°ÅŸ BankasÄ±,TÃ¼rk Telekomâ€™un yÃ¼zde 55 hissesini devralmak iÃ§in Rekabet Kurumuâ€™na (RK) baÅŸvuruda bulundu.

Türk Telekom'dan kredi alacaÄŸÄ±nÄ± tahsil edemeyen bankalar Özel AmaçlÄ± Kurum (SPV) sistemiyle ÅŸirketin çoÄŸunluk hissesini devralÄ±yor. Akbank, Garanti ve Ä°ÅŸ BankasÄ±, Türk Telekom'daki yüzde 55'lik Ojer Telecom hissesini devralmak için Rekabet Kurumu'na baÅŸvurdu.

LübnanlÄ± Hariri ailesine ait Dubai merkezli Saudi Oger'e baÄŸlÄ± olan Ojer Telecom (OtaÅŸ) çatÄ±sÄ± altÄ±ndaki Türk Telekom'a 4,75 milyar dolar kredi saÄŸlayan bankalarÄ±n ÅŸirketi devralmak için SPV ("Special Purpose Vehicle": "Özel AmaçlÄ± Kurum") kurma sürecinde son aÅŸamaya gelindi.

Konu MayÄ±s ayÄ±nda gündeme gelmiÅŸ, bankalarÄ±n Türk Telekom'un yönetimini üstleneceÄŸi haberleri duyulmuÅŸtu. Nitekim bu konuda daha somut bir adÄ±m SPV kuruluÅŸ haberleriyle geldi.

Bloomberg'de yer alan haberde bankalarÄ±n OtaÅŸ'a verdikleri krediyle orantÄ±lÄ± olarak SPV'den pay alacaÄŸÄ± ifade ediliyor. UluslararasÄ± bankalarÄ±n ise vergi nedenlerinden dolayÄ± ayrÄ± bir kurum oluÅŸturacaklarÄ± belirtiliyor.

KREDÄ° TAKSÄ°TLERÄ°NÄ° ÖDEYEMEMÄ°ÅžTÄ°

Ojer Telecom, 2013 yÄ±lÄ±nda Türk Telekom'da sahip olduÄŸu yüzde 55 hisseyi teminat göstererek 4.75 milyar dolar tutarÄ±nda kredi almÄ±ÅŸ ancak kredinin taksitlerini geri ödeyememiÅŸti.

Bankalar krediyi yeniden yapÄ±landÄ±rma müzakerelerinde teminat hisselere karÅŸÄ±lÄ±k ÅŸirketi devralmayÄ± deÄŸerlendiriyorlardÄ±.

EN BÜYÜK KREDÄ°TÖRLER: AKBANK, GARANTÄ° VE Ä°Åž BANKASI

OtaÅŸ'a kredi saÄŸlayan 29 yerli ve yabancÄ± bankalar arasÄ±nda Akbank'Ä±n 1,7 milyar dolar, Garanti BankasÄ±'nÄ±n 1 milyar dolar, Ä°ÅŸ BankasÄ±'nÄ±n 500 milyon dolar alacaÄŸÄ± bulunuyor. Kredi verenler arasÄ±nda BNP Paribas ve Deutsche Bank da bulunuyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 20:44

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