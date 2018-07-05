Oyuncu Oral Ã–zer, KadÄ±kÃ¶yâ€™de barda darbedildi; mÃ¼cadeleye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

KadÄ±kÃ¶y'de 'Goygoy' isimli bir barda kÄ±z arkadaÅŸÄ±yla birlikte darbedildiÄŸini sÃ¶yleyen Oyuncu Oral Ã–zer, yaÅŸananlarÄ± sosyal medyada anlattÄ±.

Oyuncu Oral Özer, KadÄ±köy’de Goygoy isimli bir barda çalÄ±ÅŸanlarÄ± tarafÄ±ndan darbedildiÄŸini duyurdu. Sosyal medyadan yaÅŸananlarÄ± anlatan Özer, yanÄ±nda kÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ±n da bulunduÄŸunu ve bira ÅŸiÅŸeleriyle kafasÄ±na, yüzüne darbe aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek; kÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ±n da kolunun kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Gazete Yolculuk'un aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Özer, olayÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda “Kafama o bardaklarla belki yirmi darbe aldÄ±m. KÄ±z arkadaÅŸÄ±ma da o bardaklarla vurdular (kolu alçÄ±da). SonrasÄ±nda, ben artÄ±k yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±nca bÄ±raktÄ±lar. Ambulans bekledik bir süre, polisler geldi. Bizi dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kardÄ±klarÄ±nda adamlar yok olmuÅŸtu” ifadelerini kullandÄ±.

dün kadÄ±köyde, goy goy isimli mekana yapÄ±lan silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± duymuÅŸsunuzdur. ben de oradaydÄ±m. gece saat üçten itibaren yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ± paylaÅŸmak istiyorum. pic.twitter.com/z6Yyo5mm7K — Oral Özer (@oralozer) 5 Temmuz 2018

Özer’in paylaÅŸÄ±mlarÄ± ÅŸöyle:

‘BAR TAM ANLAMIYLA TARANDI’

“SÄ±kÄ±ntÄ± olaydan bir saat kadar önce baÅŸladÄ±. Biz kÄ±z arkadaÅŸÄ±mla mekanÄ±n içindeydik ve bir arabadan atÄ±lan bardak sesini duyduk. ÇalÄ±ÅŸanlar barÄ±n arkasÄ±ndan beyzbol sopalarÄ±nÄ± alÄ±p arabanÄ±n peÅŸinden gittiler. SonrasÄ±nda birinin dediÄŸine göre arabadan silah göstermiÅŸler. Ve çalÄ±ÅŸanlar peÅŸlerini bÄ±rakmÄ±ÅŸ. Üç sularÄ±nda kelimenin tam anlamÄ±yla bar tarandÄ±. Minimum on beÅŸ el ateÅŸ edildi. Biz doÄŸal olarak masalarÄ±n altÄ±na saklandÄ±k. Ses kesilip, ÅŸoku atlatÄ±nca barÄ±n önünde birinin yaralÄ± yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördük.

‘YANLIÅž KÄ°ÅžÄ°YE BAÄžIRIYORSUNUZ’

SonrasÄ±nda arka masamÄ±zdan bir çocuk video çekmeye baÅŸladÄ±. YaralÄ±nÄ±n yakÄ±nÄ± ve tahminimizce mekanla doÄŸrudan baÄŸlantÄ±lÄ± olan baÅŸ saldÄ±rganÄ±m, bu çocuÄŸun üzerine yürüyüp baÄŸÄ±rmaya baÅŸladÄ±. Ben de olayÄ± sakinleÅŸtirmek adÄ±na “yanlÄ±ÅŸ kiÅŸiye baÄŸÄ±rÄ±yorsunuz” dedim. Bu kadar.

“YanlÄ±ÅŸ kiÅŸiye baÄŸÄ±rÄ±yorsunuz” bunun üzerine o ruh hastasÄ± hiçbir neden yokken ve hali hazÄ±rda barda maksimum bir dakika önce ateÅŸli silahla yaralanmÄ±ÅŸ iki insan varken, bana öldüresiye saldÄ±rdÄ±. Yetmedi, iki kiÅŸi daha katÄ±ldÄ± ona. O da yetmedi ellerine bira bardaklarÄ±nÄ± aldÄ±lar.

KAFASINA BÄ°RA BARDAKLARIYLA DARBE ALMIÅž

Kafama o bardaklarla belki yirmi darbe aldÄ±m. KÄ±z arkadaÅŸÄ±ma da o bardaklarla vurdular (kolu alçÄ±da). sonrasÄ±nda, ben artÄ±k yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±nca bÄ±raktÄ±lar. Ambulans bekledik bir süre, polisler geldi. Bizi dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kardÄ±klarÄ±nda adamlar yok olmuÅŸtu.

Bar çalÄ±ÅŸanlarÄ±na defalarca onlarÄ±n kim olduÄŸunu sorduk. YanÄ±t alamadÄ±k. Hastaneye bizimle gelmelerini söyledik, geçiÅŸtirdiler. AçÄ±kça adamlarÄ± koruyup, kendilerini olaydan sÄ±yÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±lar.

Bugün öÄŸlen on ikiye kadar hastanedeydim. Kafamda iki derin yarÄ±k, gözümün altÄ±nda altÄ± dikiÅŸ ve çenemde ameliyatlÄ±k bir kÄ±rÄ±k var. “YanlÄ±ÅŸ kiÅŸiye baÄŸÄ±rÄ±yorsunuz” dedim diye ve ben oyuncuyum.

Acilde ifadelerimizi verdik, ÅŸikayetçi olduk. Süreci takip edeceÄŸiz ve saldÄ±rganlarÄ±n da iÅŸletmenin de gerekli cezayÄ± almalarÄ± için elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z fakat öyle ÅŸeyler oldu ki gece boyunca beni bunu yazmaya itti.

Birincisi çalÄ±ÅŸanlarÄ±n verdiÄŸi ifade: Dediklerine göre ben o hengamede düÅŸüp kafamÄ± bira fÄ±çÄ±sÄ±na çarpmÄ±ÅŸÄ±m. Ä°kincisi: mekanda kamera yok diyorlar. Üçüncüsü: memurlardan birinin bize saldÄ±rganlarÄ± bulmalarÄ±nÄ±n çok zor olduÄŸunu ve bizim o mekana tekrar gidip kiÅŸiyi görürsek ihbar edebileceÄŸimizi söylemesi.”

DAYANIÅžMA VE BOYKOT ÇAÄžRISI

Özer, yaÅŸanan saldÄ±rÄ±yÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dayanÄ±ÅŸma ve boykot çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Özer, “Bu goy goy isimli mekan filin alt mekanÄ±. Sizi dayanÄ±ÅŸmaya ve boykota davet ediyorum. Geceye dair elinde görüntü olanlar ya da orada olup ÅŸahitlik vermek isteyenler bana ulaÅŸÄ±rsa çok sevinirim” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 19:52

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