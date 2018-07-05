Ã‡ocuk istismarÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerileri

DiyarbakÄ±r Barosu Ã‡ocuk HaklarÄ± Merkezi son dÃ¶nemde Ã§ocuk kayÄ±plarÄ± ile gÃ¼ndeme gelen Ã§ocuk istismarÄ±na dair yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yayÄ±mladÄ±.

DiyarbakÄ±r Barosu Çocuk HaklarÄ± Merkezi yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Eylül ve Leyla’nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle sonuçlanan kayÄ±p vakalarÄ±nÄ±n çocuk istismarÄ±nÄ± yeniden görünür ve tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±r hale getirdiÄŸini belirtti. Sorunun çözümü için önerilen yöntemlerin kalÄ±cÄ± çözümüne fayda sunmaktan uzak olduÄŸu dile getirilen açÄ±klamada, “Ülkemizde çocuÄŸa yönelik ÅŸiddet ve istismar vakÄ±alarÄ±nÄ±n sürekli artarak devam ediyor olmasÄ± biz çocuk haklarÄ± savunucularÄ±nÄ± kaygÄ±landÄ±rmaktadÄ±r” denildi.

HER YIL KAYIP ÇOCUK SAYISI ARTIYOR

AçÄ±klamada, TÜÄ°K verileri üzerinden ÅŸu rakamlar paylaÅŸÄ±ldÄ±: 2008-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda resmi olarak kayÄ±p baÅŸvurusu yapÄ±lan çocuk sayÄ±sÄ± 104.531’e ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Ailelerine kavuÅŸturulan çocuklarÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n yer almadÄ±ÄŸÄ± istatistiklere göre, 2008 yÄ±lÄ±nda 4 bin 517, 2009 yÄ±lÄ±nda 5 bin 81, 2010 yÄ±lÄ±nda ise 8 bin 81 çocuk kayboldu. KayÄ±p çocuk sayÄ±sÄ±nÄ±n çift hanelere çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 2011 yÄ±lÄ±nda 10 bin 67, 2012 yÄ±lÄ±nda 12 bin 474, 2013 yÄ±lÄ±nda 16 bin 218, 2014 yÄ±lÄ±nda 18 bin 696, 2015 yÄ±lÄ±nda 17 bin 706 ve 2016 yÄ±lÄ±nda ise 11 bin 691 çocuk kayÄ±p olarak bildirildi. Bu verilerden de anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± üzere; kayÄ±p çocuk sayÄ±sÄ± her yÄ±l artarak devam etmektedir.”

Ä°DAM ÇÖZÜM DEÄžÄ°L

ÇocuÄŸun korunmasÄ±nda ailelerin üzerine düÅŸen sorumluluklarla birlikte devletinde pozitif yükümlülüklerin olduÄŸu belirtilen açÄ±klamada, “YaÅŸanan son vakÄ±alarla yÄ±llardÄ±r dile getirdiÄŸimiz üzere; devletin pozitif yükümlülüÄŸüne uygun politikalar geliÅŸtiremediÄŸi gerçeÄŸi bir kez daha açÄ±ÄŸa çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Çocuk ihmal ve istismarÄ± ile mücadeleye sadece hukuki ve cezai boyutuyla bakÄ±p kalÄ±cÄ± çözüm üretmek mümkün deÄŸildir. Bu sorun alanÄ±na, baÅŸta ilgili kamu kurumlarÄ± olmak üzere toplumun tüm dinamiklerini kapsayacak ÅŸekilde bilinçli ve sistematik bir program dahilinde yürütülecek çalÄ±ÅŸmalarla çözüm aranmalÄ±dÄ±r. Her ÅŸartta karÅŸÄ± olduÄŸumuz idam cezasÄ±nÄ±n özellikle de kabul etmeyeceÄŸimiz bir tarzda sürekli çocuk ihmal ve istismar vakÄ±alarÄ±yla birlikte gündemleÅŸtirilmesi, sorunun çözümünü cezai yaptÄ±rÄ±mlara hapsetmenin yanÄ± sÄ±ra çocuk ihmal ve istismarÄ±nÄ±n baÅŸka bir türüne dönüÅŸmektedir.

ÇÖZÜM ÖNERÄ°LERÄ°NÄ° SIRALADILAR

DiyarbakÄ±r Barosu Çocuk HaklarÄ± Merkezi çocuk ihmal ve istismarÄ± ile mücadele için kalÄ±cÄ± çözüm için hayata geçirilmesi gerekenleri ÅŸöyle sÄ±raladÄ±:

♦ Meclis’te kurulmasÄ± önerilen çocuk hak ihlallerine iliÅŸkin komisyonlarÄ±n hÄ±zlÄ±ca kurulmasÄ±,

♦ YÄ±llardÄ±r bekletilen ÇocuÄŸa Yönelik Åžiddeti Önleme Ulusal Eylem PlanÄ±'nÄ±n uygulanmaya baÅŸlanmasÄ±,

♦ Bu alanda çalÄ±ÅŸan sivil toplum örgütleriyle ortak çalÄ±ÅŸmalar yürütülmesi ve bu çalÄ±ÅŸmalarÄ±n kamu idaresi tarafÄ±ndan desteklenmesi,

♦ Evrensel deÄŸerlere uygun, bilimsel, çocuk hak ve özgürlüklerini ve çocuÄŸun üstün yararÄ±nÄ± esas alan hukuk güvenliÄŸinin saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± yöntemler belirlenmelidir,

♦ ÇocuÄŸa dönük ÅŸiddeti önleme planlarÄ± hazÄ±rlanmalÄ±dÄ±r,

♦ Çocuk ihmal ve istismarÄ±nÄ± önleyici çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yanÄ± sÄ±ra bu tür davranÄ±ÅŸlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunan çocuklarÄ±n tedavisini amaçlayan programlar hazÄ±rlamalÄ±dÄ±r,

♦ Ailelerin, çocuk geliÅŸimi ve psikolojisi konularÄ±nda da bilinçlendirilmesinin yanÄ± sÄ±ra çocukla iliÅŸkide bulunan tüm kiÅŸi, kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n, çocuk haklarÄ± konusunda bilinçlendirilmesi için Aile temelli, Okul temelli ve Toplum temeli programlar hazÄ±rlanmalÄ±dÄ±r,

♦ ÇocuÄŸun ekonomik sömürüsünün engellenmesi için ekonomik eÅŸitsizlik ortadan kaldÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r,

♦ Devletin pozitif yükümlülüklerini tekrar hatÄ±rlatarak, ÇocuÄŸun her türlü ihmal ve istismardan korunmasÄ± için sorunun anlamsÄ±z ve politik tartÄ±ÅŸmalardan arÄ±ndÄ±rÄ±larak sorunun bütün yönleriyle deÄŸerlendirilerek kalÄ±cÄ± çözümü için kamu otoritesini ve ilgili tüm kurum ve kuruluÅŸlarÄ± gerekli çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapmak üzere göreve davet ediyoruz. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 18:58

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