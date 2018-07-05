CHPâ€™li KaftancÄ±oÄŸlu: Kurultay Ã§aÄŸrÄ±sÄ± gerÃ§ekÃ§i bir Ã§Ã¶zÃ¼m deÄŸil

CHPâ€™deki olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kurultay tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Dr. Canan KaftancoÄŸlu,Â yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Dr. Canan KaftancÄ±oÄŸlu, “Kurultay için çaÄŸrÄ± yapÄ±lmasÄ±, gerçekçi bir çözüm olmayacaÄŸÄ± gibi asÄ±l yapÄ±lmasÄ± gerekenlerin önünde bir engel olacaktÄ±r” dedi.

CHP’deki olaÄŸanüstü kurultay tartÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Dr. Canan KaftancoÄŸlu, yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun, 24 Haziran seçimleri öncesinde belirlediÄŸi doÄŸru strateji ve taktiklere raÄŸmen, tek adamÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± olduÄŸu, Cumhur ittifakÄ±nÄ±n çoÄŸunluÄŸu elde ettiÄŸi bir sonuçla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu belirten KaftancÄ±oÄŸlu, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Her türlü baskÄ±nÄ±n, eÅŸitsizliÄŸin, adaletsizliÄŸin hakim olduÄŸu OHAL koÅŸullarÄ±nda sÄ±nÄ±rsÄ±z devlet imkanlarÄ±na karÅŸÄ± gerçekleÅŸtirilen seçimlerde ortaya çÄ±kan sonuç; baÅŸta partimiz olmak üzere, adalet, demokrasi, özgürlük, eÅŸitlik kÄ±sacasÄ± insanca ve hakça yaÅŸamÄ± savunan herkes ve her kesimde bir moral bozukluÄŸu yaratmÄ±ÅŸtÄ±r.

Ancak unutulmamasÄ± gerekir ki; SayÄ±n Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, anayasanÄ±n askÄ±ya, demokrasinin rafa kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir dönemde adalet için 450 kilometre yürüyerek tarihin en uzun politik eylemlerinden birine imza atmÄ±ÅŸ ve ardÄ±ndan da Adalet KurultayÄ± ile toplumun tüm kesimlerinin partimizle yakÄ±nlaÅŸmasÄ±na kapÄ± aralamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu adalet mücadelesi Ä°YÄ° Parti’nin seçime girebilmesi için atÄ±lan tarihi demokrasi hamleleri ve 3 siyasi partinin ittifak kurmasÄ±yla daha somut bir sonuç vermiÅŸtir. Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n yine büyük bir özeriyle karÅŸÄ±sÄ±nda iki kez aday olan SayÄ±n Muharrem Ä°nce’nin CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± gösterilmesini saÄŸlamasÄ± da toplumdaki umut dalgasÄ±nÄ± artÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r.”

‘YAPILMASI GEREKENLERÄ°N ÖNÜNDE BÄ°R ENGEL’

Seçim sonrasÄ± toplumda yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan umutsuzluÄŸu, seçim süresince taÅŸÄ±nan umuda dönüÅŸtürmek için ortak sorumlulukla, ortak akÄ±l, iÅŸbirliÄŸi ve dayanÄ±ÅŸmayÄ± öne çÄ±karmaya baÄŸlÄ± olduÄŸunu belirten KaftancÄ±oÄŸlu, açÄ±klamasÄ±nda ÅŸu görüÅŸlere yer verdi:

“Bu noktada seçim sonuçlarÄ± üzerinde ortak bir deÄŸerlendirme yapmak üzere, danÄ±ÅŸma kurullarÄ± ve örgütümüzün parti içi toplantÄ±larÄ± devam ederken olaÄŸanüstü kurultay için çaÄŸrÄ± yapÄ±lmasÄ±, gerçekçi bir çözüm olmayacaÄŸÄ± gibi asÄ±l yapÄ±lmasÄ± gerekenlerin önünde bir engel olacaktÄ±r. Parti içi tartÄ±ÅŸma ve deÄŸerlendirmeleri kiÅŸiler üzerinden deÄŸil, sistem ve geleceÄŸe dönük yol haritasÄ± üzerinden yapmamÄ±z gerekmektedir. Böylesi bir bakÄ±ÅŸla süreci partimizin tüm kademelerinde objektif ÅŸekilde deÄŸerlendirmek öncelikli hedefimiz olmalÄ±dÄ±r.

YapÄ±lacak çok iÅŸimiz, alÄ±nacak çok dersimiz varken enerjimizi parti içi gündemlere harcayÄ±p kurultay sürecinde heba etmek yerine, 24 Haziran seçimlerine iliÅŸkin yapÄ±lacak objektif deÄŸerlendirmeler ve bu deÄŸerlendirmeler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda eksiklerimizi ortak akÄ±lla gidererek yakÄ±n gelecekteki yerel seçimlere odaklanmak atÄ±lacak en doÄŸru adÄ±m olacaktÄ±r. Bu, tüm Cumhuriyet Halk Partililerin tarihsel sorumluluÄŸudur. Üyesinden yöneticisine tüm partililerimizi bu tarihsel sorumluluÄŸa uygun davranmaya davet ediyorum.” (Ä°STANBUL)

BÃ¼lent Tezcan: GÃ¼ndemimizde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ kurultay yok

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 18:39

www.evrensel.net